"Nữ thần tuyết trắng" đẹp nhất Trung Quốc đây rồi: Nhan sắc thiên sứ giáng trần, đã sang còn thơ làm sao chịu nổi

Theo Sina, ngay khi bộ phim Trục Ngọc lên sóng, nhan sắc trong veo linh động đáng yêu của Điền Hi Vi đã chinh phục khán giả. Nhiều người còn khẳng định vẻ đẹp của cô quá bắt mắt, khiến họ nghẹt thở khi xem, thường xuyên phải dừng phim để ngắm nhìn.

Trong phim Điền Hi Vi vào vai Phàn Trường Ngọc, một cô gái làm nghề mổ lợn nhưng có số phận khá bi thảm. Cha mẹ cô sớm quá đời để lại Trường Ngọc và em gái nhỏ. Những người họ hàng liên tục làm phiền vì muốn tranh giành gia sản của chị em Trường Ngọc. Tuy nhiên, không vì vậy mà nữ chính sống bi quan buồn khổ. Cô vẫn nhiệt tình vui vẻ, tính cách hoạt bát.

Điền Hi Vi đẹp đến nghẹt thở trong phim mới Trục Ngọc

Mỗi cảnh quay của cô đều như bức tranh cổ tích

Dù mặc tạo hình thôn nữ, nhưng gương mặt đẹp như búp bê, ngũ quan tinh xảo của Điền Hi Vi khiến cô trở nên nổi bật. Sau khi phim lên sóng, các từ khóa "Điền Hi Vi thật đẹp", "Điền Hi Vi như búp bê tuyết" nhận được hàng chục nghìn lượt bình luận, khen ngợi từ khán giả.

"Thật ao ước làn da trắng như tuyết hồng hào trong suốt của cô ấy. Khi Điền Hi Vi cười, cô có lúm đồng tiền rạng rỡ, đôi mắt to tròn quả hạnh nhân, giống hệt búp bê sứ, đáng yêu tuyệt đối", "Ai mà cưỡng lại được vẻ đẹp dễ thương tự nhiên của Điền Hi Vi chứ, như một chiếc bánh mochi mềm mại trắng muốt", "Trông cô ấy như em bé búp bê năm mới vậy vừa ngọt ngào vừa hoạt bát", "Cảnh vui đùa trong tuyết đẹp như một bức tranh cổ tích", "Cô ấy giống như một nàng tiên bước ra từ bức tranh cổ tích vậy", "Điền Hi Vi giống công chúa tuyết quá, rất xinh đẹp", " Những cảnh quay cận cảnh hé lộ hàng mi phủ sương và đôi mắt sáng ngời, càng làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết và tinh tế của 'búp bê tuyết' Điền Hi Vi", "Mạnh mẽ cá tính như một nữ tướng, nhưng vẫn ngọt ngào đáng yêu như một cô gái nhỏ, sức hút trái ngược của Điền Hi Vi hiếm ai có được", khán giả khen ngợi Điền Hi trên Weibo.

Khán giả không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp ngọt ngào dễ gây thiện cảm của Điền Hi Vi

Nữ diễn viên sinh năm 1997 thường xuyên lọt top tiểu hoa đán 9X đẹp nhất Trung Quốc

Không những vậy, trên phim cô nhìn không hề khác biệt so với ngoài đời thực hay trong ảnh

Theo Sina, để thổi hồn vào nhân vật Phàn Trường Ngọc, Điền Hi Vi đã dành ba tháng để trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Nữ diễn viên cũng không ngại vác lợn, chăn lợn giống như vai diễn của mình. Ngoài ra, Điền Hi Vi còn hoàn thành khóa huấn luyện thể lực cường độ cao, tự thực hiện 80% các cảnh hành động trong phim.

Trục Ngọc có mở màn bùng nổ ngay trong ngày đầu tiên. Phim đạt tới hơn 30 triệu lượt xem trên hai nền tảng Tencent Video và iQiYi. Phim vừa ra mắt đã có 1.100 chủ đề tìm kiếm nóng trên các trang MXH. Phim cũng nhanh chóng vượt qua các mốc nhiệt độ 23.000, 24.000, 25.000 và trở thành tác phẩm đạt điểm độ hot 26.000 nhanh nhất trên Tencent Video năm 2026.

Sau 5 tập đầu, khán giả khen ngợi phim quay đẹp, giúp các diễn viên như Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách phô diễn những đường nét tinh xảo trên gương mặt. Đây có thể coi là tác phẩm có phần hình ảnh đẹp nhất trong sự nghiệp của hai diễn viên.

Trục Ngọc bùng nổ thành tích ngay từ ngày đầu

Câu chuyện "nhặt chồng" của Trường Ngọc thu hút khán giả

Bên cạnh đó, khán giả còn thích thú với hành trình "nhặt chồng" của cô gái thôn quê Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi đóng). Vì si mê nhan sắc của Tạ Chinh (Trương Lăng Hách) mà Trường Ngọc bất chấp nguy hiểm, không quan tâm gia cảnh nghèo nàn quyết tâm mang Tạ Chinh về nuôi dưỡng. Sau đó, để giúp Trường Ngọc giữ lại gia sản của cha mẹ, Tạ Chinh quyết định kết hôn và ở rể nhà họ Phàn.

Thành công của phim sẽ giúp sự nghiệp của Điền Hi Vi thăng tiến

Nữ diễn viên có thêm biệt danh mới "búp bê tuyết"

Nguồn: Sina