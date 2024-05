Nữ thần từng bị 100 đoàn phim từ chối vì quá đơ, giờ là siêu sao nổi tiếng đóng phim nào cũng gây sốt

Chuyện diễn viên bị từ chối trong những ngày đầu gia nhập làng phim là điều chẳng mấy lạ lùng nhưng khi nghe tên người bị từ chối là nữ idol được mệnh danh là "center quốc dân" Yoona thì có lẽ ai cũng phải trầm trồ. Đáng nói hơn khi cô còn từng bị tới hơn 100 đoàn phim từ chối trong những ngày đầu sự nghiệp.

Dĩ nhiên khoảng thời gian bị từ chối này là trước khi Yoona ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc SNSD. Thời điểm đó cô mới là một thực tập sinh idol, vừa được SM chiêu mộ không lâu. Vốn yêu thích công việc diễn xuất nên Yoona đã miệt mài tìm kiếm cơ hội cho mình dù lúc đó mới chỉ là học sinh cấp 2. Cô từng chia sẻ mình đã đăng ký tham gia casting cho vô số tác phẩm để có thể trở thành diễn viên. Và phải sau hơn 100 lần bị từ chối vì không biết diễn xuất, Yoona mới có bộ phim đầu tiên vào năm 2007 là 9 Ends, 2 Out của đài MBC. Cũng cùng năm này, Yoona chính thức ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc SNSD.

Yoona ở bộ phim 9 Ends, 2 Out

Nữ idol từng chia sẻ: "Tôi đã tham gia nhiều buổi thử vai để trở thành diễn viên. Khi liên tục thất bại, cuối cùng tôi đã nghĩ 'Nếu mình đi tiếp, liệu họ có còn chọn mình không?'. Và cuối cùng sự kiên trì đã có tác dụng. Khi tôi vượt qua một số buổi thử vai, diễn xuất của tôi đã được mở rộng hơn. Lúc đầu tôi cũng rất ngại, nhưng sau đó tôi trở nên chủ động hơn và nghĩ 'mình sẽ thử cái này'. Từ đó, tôi dần dần phát triển niềm đam mê diễn xuất của mình." .

Trên thực tế, ngay cả khi đã trở nên nổi tiếng và có cơ hội đóng chính trong các dự án lớn, Yoona vẫn bị chê bai về diễn xuất của mình. Nhiều người gọi cô là idol đá sân thay vì diễn viên mà không biết rằng, cô đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội diễn xuất ngay cả trước khi chính thức trở thành idol. Những năm đầu sự nghiệp, diễn xuất của Yoona ở các tác phẩm như You Are My Destiny, Cinderella Man, Love Rain, ... hay cả những bộ phim Trung Quốc như Võ Thần Triệu Tử Long đều bị chê bai. Thế nhưng không thể phủ nhận việc tất cả các tác phẩm này đều thành công về mặt danh tiếng.

Yoona từng bị chê vì diễn xuất đơ cứng, chỉ được mỗi nhan sắc

Những năm gần đây, diễn xuất của Yoona đã tiến bộ hơn khá nhiều, nhất là khi cô tích cực lấn sân sang lĩnh vực phim điện ảnh. Xuất sắc hơn cả khi Yoona còn trở thành nữ diễn viên thần tượng có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc (vượt 24 triệu vé). Thành tích ấn tượng này được tích lũy qua các phim bao gồm: Confidential Assigment, Exit, Miracle, Confidentail Assigment 2 .

Tính đến thời điểm hiện tại, dù diễn xuất chưa được cho là hoàn hảo nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Yoona mỗi khi cô có dự án phim mới. Gần đây nhất, những tác phẩm như Big Mouth hay King the Land đều tạo ra cơn sốt mạnh mẽ tại nhiều quốc gia châu Á, thậm chí là trên toàn cầu. Có thể nói, bên cạnh Suzy và IU thì Yoona chính là một trong số những nữ idol lấn sân diễn xuất thành công nhất màn ảnh Hàn.

Nguồn: Daum