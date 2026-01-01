Nữ thần thanh xuân khiến cả showbiz sợ khiếp, đặt ra “án tử” ai dính cũng tan tành sự nghiệp

Kbiz chưa bao giờ thiếu những ngôi sao nổi bật, nhưng có những trường hợp, độ nổi tiếng của một người lại vượt xa mọi kịch bản mà công ty quản lý từng tính toán. Đến mức, cái tên ấy không chỉ đại diện cho một nhóm nhạc, mà dần dần thay thế luôn hình ảnh của cả tập thể.

Trên những nền tảng như Reddit hay TikTok, người ta gọi đó là “trường hợp của Suzy”- một khái niệm không chính thức nhưng nghe đến là ai cũng hiểu. Theo giải thích, khi một thành viên quá đẹp, quá hợp thị hiếu chung, được lòng công chúng, để rồi ánh hào quang vô tình đẩy những người còn lại ra khỏi vùng sáng. Nhóm nhạc dần trở thành “A và những người bạn”, và kết cục thì thường không mấy khả quan.

Trớ trêu thay, nếu đứng ở góc độ công ty giải trí, việc sở hữu một “cây hút fan” lại là món hời khó cưỡng. Khi một gương mặt có thể kéo rating, lợi nhuận, độ phủ truyền thông và doanh thu, rất khó để không dồn tài nguyên về phía thành viên ấy. Nguồn cơn đặt ra “án tử” này lại chính là Suzy của Miss A.

Nguồn cơn đặt ra “trường hợp của Suzy" chính là Suzy (Nguồn: NVCC)

Suzy sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ và hào quang “nhân vật chính”, gián tiếp đẩy Miss A xuống dốc sự nghiệp

Miss A ra mắt năm 2010 dưới trướng JYP Entertainment, thời điểm công ty này vẫn là một trong ba thế lực thống trị Kpop. Ngay từ Bad Girl Good Girl, nhóm đã tạo nên một kỷ lục chưa có tiền lệ; giành Daesang chỉ sau vài tháng debut - thành tích mà nhiều nhóm mơ cũng không tới. Khi đó, Miss A từng được kỳ vọng là “át chủ bài” của JYP, kế thừa sức hút từ đàn chị Wonder Girls. Bốn thành viên, bốn màu sắc, đội hình được đánh giá cao cả về tài năng lẫn tiềm năng phát triển lâu dài.

Miss A từng là nhóm nữ nổi bật của Kpop trong 3 năm đầu hoạt động (Nguồn: JYP)

Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu rẽ sang hướng khác vào năm 2011, khi Suzy đảm nhận vai chính trong Dream High. Bộ phim không chỉ thành công, mà còn đưa Suzy bước thẳng vào hàng ngũ sao sáng giá. Danh xưng “tình đầu quốc dân” dần được công chúng sử dụng rộng rãi sau khi Suzy tham gia vai chính Architecture 101, và kể từ đó, hình ảnh cô nàng phủ sóng gần như mọi mặt trận.

Architecture 101 là bước ngoặt giúp Suzy đổi đời

Sở hữu nhan sắc thanh thuần, trong trẻo cùng lợi thế chiều cao 1m70, Suzy đứng không cũng nổi bật. Ba thành viên còn lại - Fei, Jia và Min - dù không hề kém tài, lại thiếu đi thứ hào quang đại chúng như Suzy Từ đó, cái tên “Suzy và những người bạn” ra đời. Ban đầu chỉ là cách gọi vui, nhưng càng về sau càng phản ánh đúng thực trạng. Spotlight ngày càng nghiêng về một phía, kéo theo những đồn đoán về mối quan hệ nội bộ, thậm chí là những khoảnh khắc Suzy bị cô lập.

Năm 2017, Miss A tan rã - kết cục mà nhiều người đã lường trước. Suzy tiếp tục ở lại JYP thêm một thời gian trước khi rời đi để toàn tâm theo đuổi diễn xuất. Còn Miss A, từ một nhóm nhạc từng được kỳ vọng rất lớn, lại trở thành ví dụ tiêu biểu nhất cho câu nói “nhóm A và những người bạn”.

Khi Suzy ngày càng nổi tiếng thì Miss A lại bế tắc trong hào quang của Suzy (Nguồn: topstarnews)

Ít ai để ý rằng, sự kiện này đã khiến JYP thay đổi tư duy xây dựng girlgroup về sau. TWICE được quản lý theo hướng đồng đều hơn, hạn chế tối đa việc đẩy một cá nhân vượt quá tập thể. Ngay cả Tzuyu, biểu tượng nhan sắc một thời của Kpop giai đoạn 2016-2018, cũng bị công ty chủ động kìm hãm độ các hoạt động solo. Với nhiều fan, đây giống như một bài học nhớ đời từ Miss A: thà không có một ngôi sao quá chói sáng, còn hơn để cả nhóm bị lu mờ.

ITZY và NMIXX cũng đi theo quỹ đạo tương tự. Yuna từng viral mạnh mẽ, Sullyoon được công nhận là visual top đầu gen 4, nhưng cả hai đều không được push để nổi tiếng hơn. Đổi lại, JYP tránh được kịch bản “A và những người bạn”, dù cái giá phải trả là độ bứt phá của nhóm không như kỳ vọng.

Kpop có vô số “trường hợp Suzy” nhưng Miss A vẫn là trường hợp kinh điển nhất

Miss A không phải nhóm nhạc duy nhất chịu ảnh hưởng từ hiện tượng một thành viên “nuốt trọn” hào quang tập thể. Trước đó, 4Minute từng được xem là ví dụ tiêu biểu với cái tên HyunA.

Ra mắt năm 2009, HyunA nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ visual khác biệt, thần thái gợi cảm và khả năng trình diễn bùng nổ. Khi Bubble Pop! ra mắt năm 2011, HyunA chính thức bước lên hàng ngũ biểu tượng sexy của Kpop. Kể từ đó, truyền thông gần như chỉ nhắc đến 4Minute thông qua tên cô, trong khi các thành viên còn lại dần bị đẩy ra rìa.

4minute và HyunA cũng là trường hợp điển hình cho "nhóm A và những người bạn" (Nguồn: KBS)

4Minute tồn tại như một phông nền cho sự nghiệp solo của HyunA, và đến năm 2016, nhóm tan rã. Đáng chú ý, sau khi chia tay, bốn thành viên còn lại vẫn giữ liên lạc với nhau, trong khi đồng loạt unfollow HyunA - chi tiết càng khiến netizen tin rằng sự chênh lệch danh tiếng là nguyên nhân sâu xa. Chỉ đến khoảng gần cuối năm 2025, càng thành viên đã phát ra những tín hiệu về sự hàn gắn.

DIA cũng là một trường hợp tương tự. Dù ra mắt với kỳ vọng kế thừa danh tiếng của T-ARA, nhóm nhanh chóng rơi vào trạng thái mờ nhạt vì thiếu định hướng. Ánh sáng duy nhất của DIA là Chaeyeon - mỹ nhân siêu hot hậu Produce 101 và debut cùng I.O.I. Khi Chaeyeon trở thành gương mặt đại diện duy nhất được công chúng nhớ đến, DIA gần như chỉ còn tồn tại lay lắt nhờ danh tiếng của Chaeyeon. Đến khi tan rã năm 2022, kết cục ấy không còn khiến ai bất ngờ.

Chaeyeon không cứu nổi DIA sau khi I.O.I tan rã (Nguồn: KBS)

Ở mảng idol nam, Cha Eun Woo là ví dụ điển hình cho hiện tượng này. ASTRO debut với đội hình đồng đều, nhưng sau loạt vai diễn đình đám, Cha Eun Woo vượt khỏi khuôn khổ idol, trở thành “huyền thoại gương mặt” được cả công chúng lẫn truyền thông ưu ái. ASTRO dần bị gọi là “nhóm nhạc của Cha Eun Woo”, còn các thành viên khác gần như vô danh với khán giả đại chúng. Sau khi Moonbin qua đời, ASTRO rơi vào trạng thái đóng băng, trong khi Cha Eun Woo hoạt động như một nghệ sĩ solo.

ASTRO bị vùi lấp bởi sự nổi tiếng của Cha Eun Woo (Nguồn: SBS)

Zico với Block B lại là một biến thể khác của trường hợp này. Không phải nhan sắc, mà là tài năng âm nhạc vượt trội khiến Zico bỏ xa so với cả nhóm. Khi anh liên tục tạo hit, được công nhận như một nghệ sĩ độc lập, Block B dần trở thành cái tên của quá khứ. Nhóm chưa tuyên bố tan rã, nhưng cũng không còn con đường quay lại rõ ràng.

Tuy chưa tan rã nhưng Block B cũng khó hoạt động trở lại (Nguồn: KBS)

Có thể thấy, nhóm nhạc “A và những người bạn” không hề hiếm thấy trong Kpop. Nhưng Miss A và Suzy vẫn là trường hợp kinh điển nhất, rằng một tuyệt sắc giai nhân sinh ra để làm siêu sao lại vô tình trở thành dấu chấm hết cho chính nhóm nhạc từng là bệ đỡ cho mình.