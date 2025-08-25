"Nữ thần sexy lễ hội té nước" gặp hậu quả kinh hãi vì ép cân quá đà

Mới đây, nữ thần gợi cảm hot nhất xứ sở kim chi hiện nay Kwon Eun Bi đã gây chú ý khi tiết lộ về hành trình giảm cân của mình. Người đẹp cho biết, để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, cô đã nghiêm khắc tuân thủ theo chế độ ăn uống cực khắc nghiệt để giảm 7kg chỉ trong thời gian ngắn, chỉ còn có 41-42kg. Tuy nhiên, bản thân Kwon Eun Bi cũng phải thừa nhận rằng cô đã quá đà trong việc ép cân, khiến sức khỏe bị giảm sút rõ rệt.

“Nữ thần sexy” cho biết, ngay trước thềm buổi biểu diễn, cô đã bị ngất xỉu trong quá trình luyện tập vì kiệt sức, buộc phải hủy bỏ lịch trình biểu diễn Waterbomb tại Busan (Hàn Quốc). Kwon Eun Bi chia sẻ, cô vô cùng tiếc nuối và cảm thấy có lỗi vì đã lỡ hẹn, không thể đáp ứng được sự chờ mong của khán giả và gây phiền hà cho những dancer cũng như nhân viên công tác hợp tác với mình.

Có lẽ đây là bài học đắt giá cho người đẹp xứ Hàn về việc nên quan tâm hơn tới tình trạng sức khỏe của bản thân, đừng để nỗi ám ảnh cân nặng làm ảnh hưởng tới cơ thể cũng như công việc.

Việc ép cân quá đà khiến sức khỏe của "nữ thần Waterbomb" đi xuống, buộc phải hủy lịch trình giữa chừng.

Kwon Eun Bi sinh năm 1995, từng là trưởng nhóm IZ*ONE từ 2018-2021. Sau khi nhóm nhạc tan rã, cô hoạt động solo nhưng không tạo được dấu ấn đáng kể. Đến năm 2023, nữ idol có màn trình diễn để đời tại Waterbomb. Tiết mục của Kwon Eun Bi đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên một cơn sốt, khiến cô trở thành “nữ thần gợi cảm” thế hệ mới của làng giải trí Hàn Quốc. Kwon Eun Bi tiết lộ thu nhập của mình đã tăng vọt theo tỷ lệ 3:7 sau sự kiện này và thậm chí đã mua được tòa nhà trị giá 2,4 tỷ won (45 tỷ đồng) vào tháng 3/2024.

Trong năm nay, Kwon Eun Bi tiếp tục là tâm điểm của Waterbomb Seoul diễn ra vào đầu tháng 7 vừa qua. Cô biểu diễn các ca khúc như Crazy in Love, Rumor với vũ đạo quyến rũ, kết hợp cùng vũ công nam, và diện những trang phục táo bạo. Mặc dù còn gây nhiều tranh cãi về trang phục có phần quá hở hang nhưng màn trình diễn của Kwon Eun Bi đã "càn quét" mạng xã hội, đạt hơn 70 triệu lượt xem trên Weibo, lọt top tìm kiếm nóng chỉ trong vài giờ.