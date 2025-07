Nữ thần sắc đẹp gây bão MXH nhờ lập kỷ lục 14 năm mới có 1 lần, visual đẹp nhất thế giới không phải chuyện đùa

Ngày 7/7, theo thống kê từ The Numbers, Scarlett Johansson đã xuất sắc trở thành diễn viên có tổng doanh thu cao nhất mọi thời đại. Hiện tại, nữ diễn viên đạt tổng doanh thu phòng vé toàn cầu khoảng 14,8 tỷ USD. Cô đang có tác phẩm Jurassic World: Rebirth (Thế giới khủng long: Tái sinh) được công chiếu tại các cụm rạp trên khắp thế giới.

Người trước đó nắm giữ kỷ lục này là nam diễn viên Samuel L. Jackson (14,6 tỷ USD). Ngôi sao Pulp Fiction được sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là diễn viên điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại từ năm 2011 với 7,2 tỷ USD. Từ đó đến nay, Samuel L. Jackson là người nắm giữ vị trí này với việc góp mặt trong nhiều bom tấn tỷ đô dù chỉ với vai phụ.

Scarlett Johansson trở thành nữ hoàng phòng vé, có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Sau hai ngôi sao kể trên là ba gương mặt quen thuộc của Hollywood Robert Downey Jr. (14,3 tỉ USD); Zoe Saldaña (14,2 tỉ USD) và Chris Pratt (14,1 tỉ USD).

Scarlett Johansson sinh năm 1984 là "bom sex" nổi tiếng thế giới. Mỹ nhân tóc vàng từng là một ngôi sao nhí, cô chuyển mình thành biểu tượng gợi cảm của Hollywood với vai Black Widow trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Nữ diễn viên là ngôi sao của nhiều bom tấn nổi tiếng toàn cầu

Scarlett Johansson còn có nhiều giải thưởng để chứng minh diễn xuất xuất sắc

Scarlett Johansson đã khéo léo cân bằng giữa các vai diễn thương mại và nghệ thuật, giữ vững vị trí là một trong những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất Hollywood. Bên cạnh các bom tấn hành động tỷ đô, Scarlett Johansson còn chứng minh diễn xuất đa dạng của mình thông qua các tác phẩm như Lost in Translation (2003), Under the Skin (2013), Jojo Rabbit, Avengers: Hồi kết, Câu chuyện hôn nhân...

Năm 2006, Scarlett Johansson được tạp chí Esquire chọn là Mỹ nhân gợi tình nhất thế giới. Cô từng đứng đầu top 100 phụ nữ sexy nhất thế giới của FHM. Trong một cuộc bình chọn do các chuyên gia trang điểm thực hiện, Scarlett Johansson giành danh hiệu Diễn viên có vẻ đẹp tự nhiên nhất Hollywood.

Tuy nhiên, nhan sắc nổi bật cũng khiến Scarlett Johansson phải chật vật nhiều năm để chứng minh cô không chỉ biết cởi đồ hoặc khoe thân trên màn ảnh. Trong quá khứ, khi tham gia tuyển chọn vai nữ chính phim Cô Gái Với Hình Xăm Rồng, đạo diễn David Fincher đã vô cùng ấn tượng với Johansson, song cô lại rớt vì ngoại hình quá xinh đẹp và gợi cảm. Sau cùng, vai diễn này đã thuộc về Rooney Mara.

Scarlett Johansson là biểu tượng sắc đẹp của Hollywood

Sau nhiều nỗ lực, Scarlett Johansson đã giành được giải Giải BAFTA cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Lạc lối ở Tokyo- 2004), Giải Tony cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại chính kịch (A View from the Bridge - 2010), Giải Vệ tinh cho Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất (2020), hai đề cử giải Oscar và 5 đề cử giải Quả cầu vàng.

Sắp tới Scarlett Johansson sẽ góp mặt trong phim tâm lý - tội phạm Paper Tiger do James Gray đạo diễn.