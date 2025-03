Nữ thần sắc đẹp đổi đời nhờ hôn 12 người lạ, trẻ mãi không già sau 25 năm mới sốc

Anne Hathaway là một trong những ngôi sao biểu tượng của Hollywood, người đã bền bỉ cống hiến suốt hơn 20 năm. Cô là trường hợp hiếm có luôn đứng trên đỉnh cao, liên tục tạo ra những tác phẩm chất lượng. Tuy nhiên, trong sự nghiệp, Anne Hathaway cũng từng bị tấn công vì quá đẹp, quá hoàn hảo.

Bộ phim giúp Anne Hathaway nổi tiếng, vươn lên thành sao hạng A là Nhật Ký Công Chúa (2001) do Disney sản xuất. Để vào vai Mia, cô nữ sinh bỗng chốc trở thành công chúa, Anne Hathaway đã phải chiến thắng hàng trăm nghìn thí sinh, đồng thời trải qua những ký ức kinh khủng trong quá trình tuyển chọn.

Anne Hathaway phải hôn 12 người đàn ông lạ trong một buổi thử vai

Chia sẻ với tờ L.A Times nhiều năm về trước, Anne Hathaway đã có trải nghiệm casting không mấy thoải mái cho bộ phim Nhật Ký Công Chúa 2. Đạo diễn Garry Marshall đã yêu cầu cô diễn cảnh hôn hỗ trợ cho 12 ứng cử viên vai nam chính trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

"Tôi là một cô gái thích hôn, nhưng việc phải chạm môi 12 người vừa mới quen trong chưa đầy 10 tiếng gặp mặt thì hơi quá với tôi", Anne Hathaway cho biết. Tuy vậy, cô vẫn biết ơn đạo diễn vì đã cho mình cơ hội đóng chính Nhật Ký Công Chúa, cũng là vai diễn thay đổi cuộc đời cô.

Tuy nhiên, nhờ thành công của tác phẩm này, Anne Hathaway vụt sáng thành sao hạng A. Với vẻ đẹp ngọt ngào, sang trọng, nữ diễn viên được ca ngợi là "American Sweetheart" (Người tình nước Mỹ) thế hệ mới.

Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, sang trọng

Sau thành công của Nhật Ký Công Chúa, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với các tác phẩm như The Devil Wears Prada, Brokeback Mountain, Alice in Wonderland, hay vai người phụ nữ trẻ Kym Buchman nghiện ma túy và thuốc lá trong Rachel Getting Married - bộ phim mang về cho cô đề cử Oscar đầu tiên.

Năm 2013, Hathaway thắng Oscar hạng mục Nữ phụ nhưng lại bị chỉ trích. Khán giả không công nhận thành tựu này của cô vì cho rằng cô không xứng bằng Amy Adams. Thậm chí, trang phục, mái tóc và bài phát biểu của cô cũng bị chê giả tạo, kém ấn tượng. Chỉ sau 1 đêm, cô trở thành "nữ diễn viên bị ghét nhất màn ảnh Hollywood" thời điểm đó.

Quả thật, sự thành công vượt trội cũng mang đến cho Anne Hathaway nhiều rắc rối. Cô từng bị tẩy chay mạnh mẽ tới mức bản thân nữ diễn viên không biết vì sao mình bị đối xử như vậy. Nhưng khi nhận được câu trả lời từ các antifan, nữ diễn viên càng khó hiểu hơn. Họ ghét cô vì cô quá hoàn hảo, vừa xinh đẹp lại tài năng, thông minh, có học thức, giàu có và tử tế. Nữ diễn viên không vướng scandal nào vì vậy nhiều người cho rằng cô giả tạo, sống không thật nên mới có thể khéo léo như vậy.

Anne Hathaway đẹp tới mức bị ghét vì quá hoàn hảo

Sau thời gian cảm thấy suy sụp vì những bình luận ác ý, Anne Hathaway đã quyết định bỏ mặc ý kiến của công chúng và tiếp tục sống đúng với con người của mình.

Anne tiếp tục ghi dấu ấn với các bộ phim như Valentine's Day, Love and Other Drugs, The Dark Knight Rises, Les Misérables (Những Người Khốn Khổ), Lockdown... Trong sự nghiệp nữ diễn viên đã được đề cử cho hai Giải Oscar, ba Giải Quả cầu vàng, và một Giải thưởng Điện ảnh của Viện hàn lâm Anh quốc và giành được vô số giải thưởng.

Ngoài ra, Anne Hathaway còn là biểu tượng nhan sắc của Hollywood. Nữ diễn viên trẻ mãi không già, luôn biết cách làm mới mình với những bộ trang phục thời thượng. Sự tinh tế, lịch thiệp, vẻ đẹp hoàn hảo là những từ truyền thông miêu tả về Anne Hathaway mỗi khi cô tham gia sự kiện.

Nữ diễn viên luôn nỗ lực trong diễn xuất

Cô giữ được sắc vóc tuyệt mỹ trong suốt 25 năm