Nữ thần sắc đẹp 1 năm đóng chính 29 phim vô địch showbiz, đỉnh thế này khó tính mấy cũng phải mê

Theo 163, năm 2025 nữ diễn viên Quách Vũ Hân có thể coi là cái tên nổi bật của dòng phim ngắn với tác phẩm Hoa Hồng Giữa Mùa Hạ đạt 3 tỷ view sau 18 ngày lên sóng. Tuy nhiên, trong các bảng tổng kết cuối năm, Quách Vũ Hân lại để mất ngôi vị "nữ hoàng phim ngắn" vào tay đàn em Lý Kha Dĩ. Một ngôi sao mới nổi được đánh giá là "thế lực mới" khi càn quét giới phim ngắn chỉ trong một thời gian ngắn.

Lý Kha Dĩ chỉ mất 2 năm để trở thành ngôi sao sáng nhất dòng phim ngắn tại Trung Quốc

Lý Kha Dĩ sinh năm 2000, tốt nghiệp Học viện Công nghệ thời trang Bắc Kinh, năm 2023, một người bạn mời nữ diễn viên tham gia đóng phim, từ đó mở ra con đường thành danh thần tốc của Lý Kha Dĩ.

Thực tế, Lý Kha Dĩ chỉ đóng 1 phim ngắn vào năm 2023, đến năm 2024 cô tham gia 8 tác phẩm. Tên tuổi của cô trở nên nổi bật vào năm 2025, nữ diễn viên tham gia tới 29 bộ phim ngắn. Không những vậy, các tác phẩm của Ký Kha Dĩ liên tiếp thành công, lượt xem thường đạt 2-3 tỷ. Giúp cô trở thành "nữ hoàng dòng phim ngắn".

Trong đó, tác phẩm thành công nhất gắn liền với tên tuổi Lý Kha Dĩ là series Bà Cố 18 tuổi Giá Đáo, Chấn Hưng Gia Tộc đạt tới 12 tỷ view, trong đó chỉ tính phần một đã đạt 5 tỷ lượt xem. Nhờ đó, giúp Lý Kha Dĩ trở thành diễn viên thuộc dòng phim ngắn có tổng lượt xem cao nhất năm 2025 và Bà Cố 18 tuổi cũng trở thành tác phẩm nổi tiếng nhất lịch sử của nền tảng phát sóng Hồng Quả. Lý Kha Dĩ là diễn viên có nhiều phim ngắn vượt mốc 100 triệu nhất trên nền tảng này.

Một dự án phim của cô đã đạt tới 12 tỷ lượt xem

Lượng người yêu thích Lý Kha Dĩ cũng tăng nhanh trên các nền tảng thống kế. Cô là nữ diễn viên có lượng người hâm mộ đông đảo nhất trên Hồng Quả với 2,5 triệu người. Trước đó, Lý Kha Dĩ cũng là người đầu tiên vượt mốc 1 triệu và 2 triệu lượt theo dõi. Trên Douyin, cô có 4,85 triệu người hâm mộ, trở thành nữ diễn viên có nhiều fan nhất trong thể loại phim ngắn.

Thành công của phim cũng giúp Lý Kha Dĩ dành giải Diễn viên xuất sắc nhất năm thể loại phim ngắn do nền tảng iQiYi trao. Tháng 11/2025, người đẹp sinh năm 2000 cũng được chọn vào nhóm Diễn viên trẻ tiêu biểu của chương trình Tinh Thần Đại Hải 2025. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc ca ngợi màn trình diễn của cô là "sự kết hợp giữa năng lượng tuổi trẻ với phẩm chất trưởng thành và tinh tế".

Lý Kha Dĩ được các nhà sản xuất săn đón dù còn non kinh nghiệm

Nữ diễn viên sở hữu vóc dáng yêu kiều, gương mặt thuộc kiểu dễ nhớ, dễ vào vai là những ưu điểm khi làm diễn viên

Trang 163 đánh giá Lý Kha Dĩ có ngoại hình dễ thương, ngọt ngào, nhưng cô có thể diễn tốt các vai lạnh lùng. Nữ diễn viên không được đào tạo bài bản về diễn xuất, nhưng có lối diễn xuất tự nhiên, bộc lộ sức cuốn hút khó cưỡng. Thậm chí, dù sở hữu gương mặt có phần trẻ thơ, Lý Kha Dĩ vẫn diễn tốt các phân cảnh phụ nữ trung niên hay cụ già trong Bà Cố 18 Tuổi.

Theo 163, Lý Kha Dĩ khá trầm tính và khi bước vào đoàn phim, cô luôn nỗ lực học hỏi để hoàn thành vai diễn. Ở tuổi 26, cô sở hữu tính cách điềm tĩnh hiếm thấy khác biệt với những người cùng trang lứa. Lối diễn xuất của phim ngắn mang tính đặc trưng các biệt với phim truyền hình dài tập truyền thống, nhưng điều này cũng khiến nhiều ngôi sao trẻ cần nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật, bởi thời gian quay một dự án phim ngắn chỉ kéo dài trung bình 7-15 ngày.

Lý Kha Dĩ gây ấn tượng mạnh khi có gương mặt trẻ thơ nhưng vào vai diễn quyền lực, có độ tuổi cao rất tốt