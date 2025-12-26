Nữ thần nhan sắc bị tẩy chay trên thảm đỏ: Cái kết đắng hậu hẹn hò đỉnh lưu toàn cầu

Ngày 25/12, Gayo Daejeon - lễ hội âm nhạc thường niên của đài SBS đã được tổ chức ở Hàn Quốc. Quy tụ những gương mặt hot nhất Kpop năm vừa qua, chương trình được hưởng ứng bởi đông đảo người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế. Line-up lần này gồm có U-KNOW, TAEYONG, NCT DREAM, THE BOYZ, Stray Kids, ATEEZ, ITZY, TOMORROW X TOGETHER, TREASURE, aespa, ENHYPEN, IVE, NMIXX, LE SSSERAFIM...

Trước khi bước vào chính lễ, các nghệ và idol sẽ tiến vào phần thảm đỏ, đọ sắc khoe dáng cùng loạt bộ cánh lồng lộn và rực rỡ. Là một trong những gương mặt dẫn đầu lứa thần tượng Kpop gen 4, sự xuất hiện của aespa nghiễm nhiên thu hút mọi ống kính máy quay. Lần lượt Karina, Giselle, NingNing và sau cùng Winter tiến vào khu vực chụp ảnh.

Winter bị fan tẩy chay ngay trên thảm đỏ Gayo Daejeon

Điều gây tranh cãi là khi Winter phát biểu, gửi lời chào tới cánh phóng viên và người hâm mộ, những gì cô nhận lại là sự im lặng đến lạnh lẽo. Ngược lại, NingNing và Giselle có được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các fan. Khoảnh khắc này đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên MXH.

Không ít ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu Winter đang bị “tẩy chay ngầm”

Không ít ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu Winter đang bị “tẩy chay ngầm”, khi cô là thành viên duy nhất của aespa không nhận được tiếng hò reo rõ rệt từ đám đông. Trên các nền tảng MXH, một bộ phận fan quá khích nhanh chóng réo tên tin đồn hẹn hò giữa Winter và Jung Kook (BTS) rộ lên trước đó, cho rằng chính câu chuyện này đã khiến nữ idol trở thành mục tiêu công kích.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều fan và khán giả trung lập lên tiếng bênh vực Winter, cho rằng phản ứng trên thảm đỏ có thể đến từ nhiều yếu tố khách quan mà netizen xem qua màn hình không thể bao quát được hết. Nhiều người chỉ ra rằng trong các fancam khác trên sân khấu trình diễn, Winter vẫn nhận được sự ủng hộ nhất định, không hoàn toàn im bặt như những đoạn clip đang lan truyền trên thảm đỏ.

Đây là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất hậu lễ hội âm nhạc cuối năm của Kpop

Hiện tại, cả SM Entertainment lẫn Winter đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến phản ứng trên thảm đỏ hay tin đồn hẹn hò. Dù vậy, sự việc tại Gayo Daejeon 25/12 vẫn đang tiếp tục bị đào xới, trở thành một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất hậu lễ hội âm nhạc cuối năm của Kpop.

Jungkook - Winter để lộ nhiều "bằng chứng" hẹn hò như đồ đôi, tai nghe đôi, tên tài khoản Instagram gợi nhớ đến nhau và đỉnh điểm nhất là hình xăm 3 chú cho đôi. 2 công ty quản lý trả lời lập lờ nước đôi "Chúng tôi không có lập trường gì cả" càng khiến cư dân mạng cho rằng Jungkook - Winter thực sự hẹn hò. Trước đấy, Jungkook kịch liệt phủ nhận hẹn hò Lee Yu Bi và Winter cũng có thái độ tương tự trước tin hẹn hò Jungwon (ENHYPEN).

Động thái im lặng của cặp đôi vấp phải sự tranh cãi kịch liệt của fan. Mới đây, netizen còn tiếp tục soi ra hàng loạt khoảnh khắc Jungkook cố giấu hình xăm đôi trên chương trình Are You Sure mùa 2. Ngay cả tại Gayo Daejeon vừa qua, Winter bị vạch trần bôi kem trắng xóa để che đi hình xăm, nhưng ai cũng thấy được vì phần da đó trắng bật tone so với nước da của Winter.