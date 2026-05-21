Nữ thần mặt trăng đẹp nhất Trung Quốc hiện tại: Da như tuyết mặt như hoa, đỉnh cao của tạo hoá

Bộ phim cổ trang Vũ Lâm Linh do Dương Dương, Chương Nhược Nam đóng chính có sự góp mặt của nữ diễn viên Trương Dư Hi với vai diễn Chưởng Nguyệt Sứ - Đinh Nguyệt Hoa.

Đinh Nguyệt Hoa vốn là tiểu thư gia tộc họ Đinh, người bạn thanh mai trúc mã với Triển Chiêu (Dương Dương). Tuy nhiên, nàng quyết định ở ẩn Hàn Thủy Cung để tìm cơ hội trả thù mối hận giết cha với Cảnh Dật Minh. Hiện tại, Đinh Nguyệt Hoa sống dưới thân phận Chưởng Nguyệt Sứ, là sát thủ nổi tiếng, nhưng trong âm thầm, nàng nhiều lần ra tay giúp đỡ Triển Chiêu.

Trương Dư Hi thể hiện vai Chưởng Nguyệt Sư giỏi võ

Nhan sắc của nữ diễn viên thậm chí vượt qua cả nữ chính Chương Nhược Nam

Khi Triển Chiêu biết được thân phận của Chưởng Nguyệt Sứ, anh đã chủ động trúng "Trường Tương Tư", vì vậy, ánh mắt của Triển Chiêu nhìn Đinh Nguyệt Hoa khiến khán giả xao xuyến. Vì chưa trả được mối thù giết cha, Đinh Nguyệt Hoa thậm chí không dám gặp anh trai: "Muội ẩn thân ở Hàn THủy Cung, thậm chí không tiếc làm chó giữ cửa cho Trung Tiêu Viện, chỉ để có cơ hội giết Cảnh Dật Minh. Nay việc của muội vẫn chưa làm xong, không thể bỏ dở giữa chừng".

Theo Sina, vai diễn của Trương Dư Hi trong phim chỉ là khách mời, đất diễn không nhiều, nhưng cô xuất hiện lúc nào cũng khiến khán giả trầm trồ nhờ sắc vóc nổi bật và diễn xuất cuốn hút. Nhân vật Đinh Nguyệt Hoa được Trương Dư Hi thể hiện sâu sắc, có lý có tình, có sự ẩn nhẫn, có nét đáng thương nhưng cũng khiến người ta khâm phục bởi sự kiên trì và mạnh mẽ của nàng.

Trương Dư Hi được đánh giá diễn xuất ngày càng lên tay

Trên các trang MXH xứ Trung, khán giả khen ngợi Trương Dư Hi là "sứ giả ánh trăng", "nữ thần mặt trăng", "búp bê màn ảnh", "khuôn mặt đẹp hơn AI", "hóa thân đỉnh cao của vẻ đẹp nữ tính"

Mặt khác, với vai diễn nữ hiệp, Trương Dư Hi khiến khán giả thán phục khi thực hiện những cảnh võ thuật mượt mà, mãn nhãn, hơn hẳn nữ chính Chương Nhược Nam. Trong khi Chương Nhược Nam lại bị chê chân tay yếu không có lực đánh, phải sử dụng diễn viên đóng thế.

Ngoài ra, Dương Dương và Chương Nhược Nam không tạo được chemistry cần thiết của cặp đôi chính, nhưng bất ngờ là chỉ trong một phân cảnh nhỏ, khán giả đã khen ngợi Dương Dương bà Trương Dư Hi rất đẹp đôi bên nhau.

Chemistry của Trương Dư Hi và Dương Dương cũng thu hút khán giả

"Hai khuôn mặt cực phẩm đặt cạnh nhau càng thích mắt hơn", "Dương Dương cũng ít tạo được chemistry với bạn diễn, nhưng với Trương Dư Hi thì chẳng cần cố sức cũng tạo ra được nét vấn vương thương tiếc mà không có được của mối tình đầu", "Đó là cảm giác thân thuộc nhưng không thể vượt quá ranh giới của trúc mã, Dương Dương và Trương Dư Hi đóng chung một bộ đi".

Vũ Lâm Linh xoay quanh hành trình phiêu bạt giang hồ, trừ gian diệt ác của Triển Chiêu (Dương Dương) sau khi từ bỏ chốn quan trường. Vì nắm trong tay bằng chứng phạm tội của Tương Dương vương, Triển Chiêu bị nhiều thế lực trong võ lâm truy sát. Anh vượt qua vô vàn khó khăn để có thể đánh tan thế lực của Tương Dương vương, kẻ không chỉ quyền khuynh triều chính mà còn có thế lực đáng sợ ở giang hồ.

Đồng hành cùng Triển Chiêu là hai vị bằng hữu Hoắc Linh Lung (Chương Nhược Nam) và Bạch Ngọc Đường (Phương Dật Luân). Hoắc Linh Lung là tiểu thư của Linh Lung sơn trang, vì từ chối một mối hôn sự bị sắp đặt mà phải chạy trốn khỏi gia đình. Cô có duyên gặp gỡ Triển Chiêu, được anh giúp đỡ, sau đó sát cánh cùng anh.

Trước đó, Trương Dư Hi từng tham gia nhiều bộ phim ngôn tình như Khi Màn Đêm Gợn Sóng, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi, Dữ Quân Ca... Nữ diễn viên sinh năm 1991, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu. Cô có gương mặt tinh xảo tựa búp bê, thân hình hơi gầy nhưng tỷ lệ đẹp, phù hợp với thẩm mỹ cả khán giả Trung Quốc. Nữ diễn viên có khí chất sang trọng, có thể nói là sinh ra đã mang hào quang của người nổi tiếng.

Nữ diễn viên được ca ngợi là búp bê màn ảnh

Đặc biệt, nụ cười của Trương Dư Hi được khen ngợi là "mỹ cảnh nhân gian" vì có nhiều sắc thái khác nhau, khi ngây thơ khiến người đối diện cũng cảm thấy vui vẻ, lúc lại quyến rũ khiến đối phương muốn lại gần tìm hiểu cô.

nguồn: Sina



