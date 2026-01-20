"Nữ thần màn ảnh" được dựng tượng vì quá xinh đẹp, lấy đại gia chỉ sau 20 ngày quen nhưng cái kết đắng

Lưu Đào được biết đến với vai diễn A Châu kinh điển trong Thiên Long Bát Bộ, từng là biểu tượng nhan sắc và tài năng của màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp thanh tú, phúc hậu, cô còn được người dân vùng Phúc Kiến tôn thờ như hiện thân của Thánh Mẫu Ma Tổ (Thiên Hậu Thánh Mẫu) sau khi thủ vai chính trong bộ phim Ma Tổ (2012). Bên cạnh đó, cô còn có cuộc hôn nhân đầy ồn ào với Vương Kha - 1 trong 4 thiếu gia nức tiếng thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc một thời.

"Nữ thần cổ trang" triệu người mê

Lưu Đào sinh ngày 12/7/1978 tại Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc. Cô bước chân vào làng giải trí từ năm 2000 với vai trò người mẫu quảng cáo. Nhan sắc dịu dàng, phúc hậu nhanh chóng giúp cô tỏa sáng qua các vai diễn để lại dấu ấn sâu đậm như Hạnh Tử trong Những Cô Con Dâu Nhà Họ Khang (2000), A Châu trong Thiên Long Bát Bộ (2003), Bạch Tố Trinh (Thanh Xà) trong Bạch Xà Truyện và nhiều tác phẩm khác như Mị Nguyệt Truyện, Đại Tống Cung Từ. Lưu Đào từng được vinh danh là "mỹ nhân phim cổ trang" hàng đầu, với lối diễn xuất tự nhiên, chân thực, kết hợp nhan sắc phúc hậu khiến cô trở thành biểu tượng "hiền thê quốc dân".

Lưu Đào là mỹ nhân cổ trang vạn người mê. Ảnh: Weibo

Vai Thánh Mẫu Ma Tổ trong Ma Tổ (2012) không chỉ nâng tầm sự nghiệp mà còn biến cô thành biểu tượng văn hóa, được tôn thờ như nữ thần biển cả. Với thần thái đoan trang, uy nghi và khuôn mặt phúc hậu thoát tục, Lưu Đào khiến hàng triệu người tin rằng cô chính là "thánh nữ xuyên không đến hiện đại". Người dân Phúc Kiến in ảnh cô đặt trong nhà, trong đền thờ, thậm chí đúc tượng Ma Tổ theo tạo hình của nữ diễn viên. Nhiều lễ hội địa phương dựng tượng theo ngoại hình cô.

Sau hơn 13 năm, danh tiếng của Lưu Đào tại vùng đất này vẫn không hề suy giảm. Năm 2025, tại đền Phủ Điền, Phúc Kiến, cô được đón tiếp như đại sứ văn hóa Ma Tổ với nghi thức cao nhất: ngồi hàng đầu, được chắp tay cúi chào, và trao bằng khen danh dự. Truyền thông Trung Quốc khẳng định 39 triệu dân Phúc Kiến coi Lưu Đào là hóa thân của vị thần bảo hộ ngư dân, khiến cô trở thành "nữ thần màn ảnh" thực thụ được dựng tượng thờ cúng.

Lưu Đào được xem như hiện thân của Thánh Mẫu Ma Tổ. Ảnh: Weibo

Câu chuyện lấy chồng đại gia sau 20 ngày quen

Năm 2007, Lưu Đào gặp doanh nhân Vương Kha - một trong "tứ thiếu kinh thành" Bắc Kinh, nổi tiếng giàu có với khối tài sản khổng lồ (gần 3 tỷ USD thời điểm đó) và lối sống xa hoa. Giữa họ xảy ra "tiếng sét ái tình" ngay từ lần chạm mặt trong thang máy khách sạn. Chỉ 1 ngày sau, Vương Kha theo đuổi quyết liệt Lưu Đào, và cặp đôi lao vào mối tình chớp nhoáng. Chỉ sau 20 ngày quen biết, họ quyết định kết hôn vội vã, thậm chí không kịp thông báo gia đình Vương Kha.

Đám cưới của cặp đôi năm 2008 diễn ra hoành tráng suốt 4 ngày, tiêu tốn hàng triệu USD với dàn siêu xe, hoa tươi trải dài và khách mời thượng lưu. Lưu Đào công khai tuyên bố giải nghệ để làm vợ hiền, chuyên tâm chăm sóc gia đình và sinh hai con (một trai một gái). Dư luận khi đó dồn dập chỉ trích cô "tham phú", "đào mỏ", "hám tiền", dự đoán hôn nhân chóng vánh sẽ tan vỡ nhanh chóng. Nhiều người cho rằng mỹ nhân màn ảnh đã đánh đổi sự nghiệp rực rỡ để bước vào hào môn.

Nữ diễn viên lấy chồng đại gia chỉ sau 20 ngày quen biết. Ảnh: Weibo

Niềm vui ngắn chẳng tày gang

Tuy nhiên cuộc sống làm vợ đại gia sung sướng của Lưu Đào không kéo dài lâu. Chỉ hơn một năm sau đám cưới, khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến Vương Kha phá sản, gánh khoản nợ khổng lồ lên đến khoảng 57 triệu USD (hơn 1.300 tỷ đồng), thậm chí có nguồn tin lên tới 300-400 triệu NDT. Anh rơi vào trầm cảm nặng, từng suýt tự tử, và có lúc sốc thuốc đến mức sùi bọt mép ngay ngày Lưu Đào sinh con.

Từ thiếu phu nhân nhung lụa, Lưu Đào buộc phải trở lại phim trường "bán mạng" để cứu gia đình. Cô nhận liên tục hơn 25 bộ phim trong 5 năm, có lúc đóng đến 18 vai/năm, ngủ chỉ 4-5 tiếng/ngày, chấp nhận vai phụ, phim chất lượng thấp để kiếm tiền trả nợ. Dù mang tiếng "tham phú phụ bần", Lưu Đào vẫn kiên định "Lấy chồng theo chồng, phúc họa cùng hưởng".

Lưu Đào quay lại showbiz, làm việc quần quật để trả nợ cho chồng. Ảnh: Weibo

Nhờ nghị lực phi thường, đến khoảng 2018, cô trả hết nợ, vực dậy gia đình. Tuy nhiên sóng gió gia đình vẫn chưa dừng lại tại đây. Những năm gần đây, Lưu Đào liên tục vướng tin đồn ly hôn Vương Kha. Nguyên nhân được cho là mâu thuẫn tiền bạc: chồng đầu tư thua lỗ, coi cô như "cây ATM", thậm chí lén thế chấp tài sản chung.

Một số nguồn tin khẳng định họ đã bí mật ly hôn từ năm 2024, nhưng Lưu Đào nhiều lần phủ nhận gay gắt, kiện tung tin thất thiệt, khẳng định gia đình vẫn yên ấm. Tuy nhiên, chồng cô từng xóa ảnh chung, hủy theo dõi trên mạng xã hội, khiến nghi vấn rạn nứt càng tăng cao. Dù vậy, cô vẫn bảo vệ chồng và nhấn mạnh mong muốn có tổ ấm bình yên.

Có nhiều tin đồn cặp đôi đã ly hôn. Ảnh: Weibo

Sự nghiệp mông lung sau khi trả nợ cho chồng

Về sự nghiệp, sau khi trả nợ, Lưu Đào tiếp tục đóng phim nhưng chất lượng giảm sút rõ rệt. Nhiều tác phẩm gần đây bị chê "thảm họa", "mì ăn liền", nội dung nhàm chán, lỗi thời, diễn xuất "nổi da gà" hoặc không phù hợp tuổi tác (cô đóng vai thiếu nữ ở tuổi 43-47).

Nhiều fan la ó dữ dội, yêu cầu cô "ngừng diễn", cho rằng cô đóng chỉ để kiếm tiền chứ không quan tâm danh tiếng hay chất lượng. Từ "nữ thần" được dựng tượng thờ, mỹ nhân lấy đại gia chóng vánh, đến gồng gánh nợ nần rồi nghi ngờ tan vỡ khiến nhiều người tiếc nuối. Nhưng mặc kệ những lời người ngoài nói, Lưu Đào vẫn tiếp tục đóng phim, livestream bán hàng không ngừng nghỉ.

Những vai diễn gần đây của Lưu Đào bị khán giả chê bai, la ó. Ảnh: Weibo



