Nữ thần đẹp chỉ sau Lưu Diệc Phi, chẳng cần làm gì vẫn hot

Chẳng cần váy áo cầu kỳ hay những món đồ hiệu phô trương, Cao Viên Viên vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn mỗi khi xuất hiện.

Nhắc đến những mỹ nhân Cbiz sở hữu khí chất thanh lịch, sang trọng mà không cần phô trương, Cao Viên Viên chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. "Nữ thần thanh xuân" từ lâu đã ghi dấu ấn với vẻ đẹp dịu dàng, đường nét gương mặt hài hòa cùng phong thái đằm thắm, càng trưởng thành lại càng toát lên sức hút riêng. Năm 2023, Hupu - chuyên trang dành cho nam giới đã công bố top 10 mỹ nhân được khao khát nhất, trong đó Cao Viên Viên đứng hạng 2 chỉ sau Lưu Diệc Phi, cho thấy vị thế nhan sắc của cô bao năm vẫn không đổi.

Cao Viên Viên - biểu tượng nhan sắc của Cbiz.

Ở Cao Viên Viên có một kiểu khí chất rất lạ: Không cần ăn diện lộng lẫy, chẳng cần cố gắng trở thành tâm điểm, cô vẫn dễ dàng nổi bật giữa đám đông. Đặc biệt, gu thời trang đời thường của nữ diễn viên càng chứng minh một điều là đẳng cấp của người mặc đẹp đôi khi không nằm ở việc khoác lên mình bao nhiêu món đồ đắt tiền, mà là thần thái khiến những item bình thường nhất cũng trở nên đắt giá.

Gần đây, loạt outfit được Cao Viên Viên diện từ năm 2025 bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội. Điều khiến dân tình chú ý không nằm ở những thiết kế quá cầu kỳ hay cách phối đồ phức tạp, mà chính là khả năng biến những item quen thuộc trở nên cuốn hút của nữ diễn viên. Điển hình là set đồ với áo len cổ tim thiết kế tối giản kết hợp cùng chiếc quần kaki màu nâu. Không có nhiều chi tiết trang trí, cũng chẳng cần những đường cắt xẻ táo bạo, bộ trang phục vẫn ghi điểm nhờ phom dáng thanh thoát, cách phối màu nhẹ nhàng và vẻ ngoài đầy tinh tế.

Chẳng cần phụ kiện hay quần áo hàng hiệu đắt tiền, "nữ thần thanh xuân" ở tuổi 46 vẫn rất hút mắt. (Nguồn: Weibo)

Một outfit khác cũng nhận được nhiều sự chú ý là chiếc áo len đỏ với họa tiết mang không khí Tết. So với vẻ nhẹ nhàng của set đồ trước, sắc đỏ rực rỡ cùng những họa tiết nổi bật mang đến diện mạo tươi tắn, trẻ trung hơn cho Cao Viên Viên.

Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn trung thành với công thức phối đồ quen thuộc khi kết hợp chiếc áo nổi bật cùng quần trắng. Chính lựa chọn tưởng chừng đơn giản ấy lại giúp tổng thể trở nên hài hòa, không bị rối mắt hay quá phô trương. Một món đồ có màu sắc bắt mắt, một item cơ bản để cân bằng, vậy là đủ để Cao Viên Viên tạo nên outfit vừa có điểm nhấn vừa giữ trọn vẻ thanh lịch.

Outfit đơn giản mà vẫn cực thần thái của Cao Viên Viên. (Nguồn: Weibo)

Điểm đáng học hỏi trong cách ăn mặc của Cao Viên Viên là cô hiểu rõ sức mạnh của những món đồ kinh điển. Cách lựa chọn trang phục này cũng khiến phong cách của cô có sự nhất quán: thanh lịch, trưởng thành, nữ tính nhưng không hề tạo cảm giác già dặn.

Thực tế, mặc đồ đơn giản không đồng nghĩa với việc ai cũng có thể mặc đẹp. Cùng là áo len và quần trắng, có người tạo cảm giác xuề xòa, có người lại mang đến vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng. Khác biệt đôi khi nằm ở phom dáng, cách lựa chọn màu sắc, sự vừa vặn của trang phục và quan trọng hơn cả là thần thái của người mặc. Cao Viên Viên sở hữu vẻ đẹp có độ chín, phong thái tự tin và sự điềm tĩnh khiến những món đồ bình thường cũng trở nên có sức nặng.

Cao Viên Viên ghi điểm với nhan sắc mặn mà cùng thần thái tự tin, khiến outfit đơn giản cũng trở nên cuốn hút. (Nguồn: Weibo)

Thế mới thấy, có những người mặc đẹp nhờ trang phục, nhưng cũng có những người khiến trang phục trở nên đẹp hơn khi khoác lên mình. Cao Viên Viên rõ ràng thuộc vế thứ hai. Áo len, quần trắng nghe thì bình thường, nhưng qua tay nữ diễn viên lại mang một đẳng cấp khác. Đúng là không phải cứ lên đồ đắt đỏ, cầu kỳ mới có thể nổi bật, bởi đôi khi chỉ cần khí chất đủ tốt, mặc đơn giản thôi cũng hóa Ferrari!

Thần thái như Cao Viên Viên, mặc đơn giản nhưng cuốn hút vô cùng.

Ảnh: Weibo.