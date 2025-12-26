Nữ thần cưới ông chủ công ty thiết bị lặn: Bị nhà chồng coi như người ở, sống khổ còn hơn chữ khổ

Tại showbiz Trung Quốc, Lâm Y Thần được mệnh danh là "nữ hoàng phim thần tượng" hàng đầu xứ Đài, "nữ thần thanh xuân", nhận sự yêu mến của vạn người. Cô nổi tiếng toàn châu Á nhờ vai diễn Viên Tương Cầm trong Thơ Ngây, đóng cùng Trịnh Nguyên Sướng. Ở thời kỳ hoàng kim của mình, Lâm Y Thần ghi dấu ấn với loạt tác phẩm ăn khách, có tỷ suất rating cao ngất ngưởng như 18 Vào Đời, Hợp Đồng Tình Yêu, Nàng Juliet Phương Đông, Lan Lăng Vương... Cô từng 2 lần đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (tức Thị hậu) tại Kim Chung.

Lâm Y Thần cũng là nữ diễn viên có nét đẹp tự nhiên, chưa từng đụng chạm dao kéo ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Nhan sắc của Lâm Y Thần không quá nổi bật, nhưng ghi điểm bởi vẻ trong sáng, tươi tắn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đường nét mượt mà với mắt to, mũi thẳng và làn da căng bóng. Năm 2023, cô vào top 10 mỹ nhân có gương mặt được khao khát nhất xứ Đài.

Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng từng làm mưa làm gió màn ảnh châu Á với bộ phim thần tượng Thơ Ngây. Ảnh: Weibo.

Cô là là mỹ nhân sở hữu gương mặt trẻ thơ đình đám của showbiz Hoa ngữ. Ảnh: QQ.

Có danh tiếng cao và sự nghiệp thành công, nhưng Lâm Y Thần lại lận đận đường hôn nhân và con cái. Nữ diễn viên xứ Đài từng khiến công chúng ngưỡng mộ khi cưới được thiếu gia điển trai, giàu có Lâm Vu Siêu. Tuy nhiên, cuộc sống làm dâu của cô không dễ dàng, khổ còn hơn chữ khổ.

Lâm Y Thần có cuộc sống làm dâu nhà giàu lắm nỗi buồn. Ảnh: Weibo.

Bị cha mẹ chồng kiểm soát, đối xử không khác gì người ở

Lâm Y Thần kết hôn với doanh nhân gốc Hoa Lâm Vu Siêu vào cuối năm 2014. Lâm Vu Siêu là ông chủ của công ty chuyên sản xuất các sản phẩm lặn tại California, Mỹ. Do trụ sở công ty của Lâm Vu Siêu ở nước ngoài, sau ngày cưới, Lâm Y Thần và chồng phải sống trong cảnh mỗi người 1 nơi. Sau khi kết hôn, cô được chồng phó thác hoàn toàn việc chăm sóc chăm lo cho cha mẹ già thay anh. Vì thế, ở quê nhà Đài Loan (Trung Quốc), mỹ nhân phim Thơ Ngâyvừa phải đóng phim, vừa phải phụng dưỡng cha mẹ chồng.

Tuy nhiên, cảnh làm dâu của Lâm Y Thần không hề dễ thở. Cô bị nhà chồng đối xử như người ở, còn chồng lại xem người đẹp 8X là bảo mẫu không công. Truyền thông Trung Quốc cho biết nhà chồng hào môn đặt ra rất nhiều quy tắc cho nữ diễn viên. Cha mẹ chồng muốn Lâm Y Thần phải trở thành "con dâu ngoan kiểu mẫu, gọi dạ bảo vâng" như thời phong kiến.

Lâm Y Thần sống xa cách chồng doanh nhân ngay sau ngày cưới và phải quán xuyến mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà chồng. Ảnh: Weibo.

Mỗi ngày, Lâm Y Thần đều phải dậy từ 4h sáng để làm việc nhà, chuẩn bị bữa sáng. Đúng 6h30 phút sáng, cô phải đánh thức cha mẹ chồng thức dậy dùng bữa. Khi ông bà có nhu cầu ra ngoài, Lâm Y Thần đều phải đích thân lái xe đưa đón và phải sắp xếp chu toàn vật dụng cần thiết cho cha mẹ chồng. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn yêu cầu sống khiêm tốn, giản dị và phải đặt nhu cầu của thành viên trong gia đình chồng lên trên bản thân.

Trong 1 chương trình truyền hình, Lâm Y Thần từng thừa nhận cô có cuộc sống làm dâu áp lực, bận rộn. Cô chia sẻ bản thân đã phải thay đổi lối sống, tính cách và sở thích để đáp ứng tiêu chuẩn của nhà chồng. Lâm Y Thần nghẹn ngào tâm sự cuộc sống làm dâu nhà giàu của cô bộn bề đến mức không có thời gian quan tâm mẹ ruột và em trai. Điều này khiến nữ diễn viên cảm thấy rất có lỗi với nhà ngoại.

Lâm Y Thần luôn cố làm tròn vai trò dâu con của mình. Ảnh: Sina.

Bắt gian chồng ngoại tình tận giường và bị ăn tát

Năm 2023, truyền thông Trung Quốc gây chấn động khi tiết lộ việc Lâm Y Thần bị chồng đại gia "cắm sừng", bạo hành. Nguồn tin trong giới cho biết Lâm Vu Siêu có không ít nhân tình bên ngoài. Sau khi phát hiện ông xã có người khác, Lâm Y Thần đã ra sức khuyên chồng trở về bên cô nhưng bất thành. Không chỉ vậy, có lần cô còn bắt gian chồng tại trận. Thời điểm đó, doanh nhân Lâm Vu Siêu đã ra tay tát Lâm Y Thần để bảo vệ nhân tình.

Trước sóng gió hôn nhân, Lâm Y Thần chỉ còn cách nhờ cha mẹ chồng ra mặt, khuyên ngăn Lâm Vu Siêu. Thế nhưng, bố mẹ chồng không đứng về phía nữ diễn viên, còn yêu cầu cô phải biết an phận, tập trung chăm lo cho gia đình. Vì quá uất ức, Lâm Y Thần đã ly thân, dọn ra ngoài sống bất chấp việc cô sẽ không được nhà chồng chia cho 1 xu nếu đòi ly hôn. Theo nguồn tin thân cận, Lâm Y Thần bị cha mẹ chồng đối xử tệ vì không sinh được cháu trai nối dõi. Vì vậy, cha mẹ chồng đã ngầm cho phép con trai Lâm Vu Siêu của họ ra ngoài tìm người phụ nữ khác sinh cháu trai.

Trong những năm qua, Lâm Y Thần không chỉ chịu đựng sự hà khắc cha mẹ chồng mà còn đau khổ chịu đựng việc bị chồng phản bội. Ảnh: Weibo.

Mạo hiểm tính mạng sinh con trai ở tuổi 42 để giữ chân chồng đại gia

Do cuộc sống hôn nhân xa nhiều gần ít, Lâm Y Thần từng kết hôn 7 năm nhưng không thể mang thai. Dưới áp lực của cha mẹ Lâm Vu Siêu, cô đành nghỉ đóng phim hơn 3 năm để tìm con. Lâm Y Thần phải làm thụ tinh nhân tạo nhiều lần, uống vô số loại thuốc đông y, thậm chí chấp nhận ăn ếch sống theo yêu cầu của mẹ chồng để sớm hoàn thành nhiệm vụ sinh cháu nối dõi.

Năm 2021, Lâm Y Thần sinh con gái đầu lòng ở tuổi 39. Tuy nhiên, chỉ có "nữ thần thanh xuân" này là vui mừng. Nhà chồng được cho biết không hài lòng với việc Lâm Y Thần sinh con gái. Bất chấp con dâu tuổi đã cao, cha mẹ Lâm Vu Siêu vẫn ép nữ diễn viên sinh thêm để có cháu trai khi cô hàn gắn hôn nhân với Lâm Vu Siêu sau vụ bắt ghen.

Mãi đến năm 39 tuổi, Lâm Y Thần mới sinh được con gái đầu lòng. Ảnh: Sina.

Để giữ chân chồng đại gia và cuộc hôn nhân của mình, từ giữa năm 2024, Lâm Y Thần đã tích cực chăm sóc cơ thể để chuẩn bị cho việc mang thai. Đến giữa tháng 3 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 10 năm kết hôn, nữ diễn viên thông báo đang mang thai người con thứ 2 với ông xã Lâm Vu Siêu. Khi đó, nhiều người hâm mộ bày tỏ lo lắng về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là liệu việc mang thai ở tuổi 42 có thực sự an toàn cho nữ diễn viên. Đến tháng 6, Lâm Y Thần sinh con trai. Doanh nhân Lâm Vu Siêu đã bay từ Mỹ về Đài Loan (Trung Quốc) để ở bên cạnh vợ trong suốt quá trình lâm bồn. Nghe tin Lâm Y Thần an toàn hạ sinh con trai, nhiều khán giả vui mừng và nhẹ nhõm khi nữ diễn viên cuối cùng cũng thoát cảnh mạo hiểm mang thai tìm cháu trai nối dõi cho nhà chồng.

Người đẹp bất chấp rủi ro sinh con trai cho chồng đại gia ở tuổi 42, khiến ai cũng lo lắng. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu