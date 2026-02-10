"Nữ thần chân dài" bí mật cưới người tình lâu năm

Truyền thông Hoa ngữ ngày 9-2 thông tin khi Dương Vịnh Đồng chia sẻ tin vui của cô lên trang cá nhân Instagram. Theo đó, người đẹp này đã tổ chức đám cưới kín đáo với bạn trai lâu năm tên Charlie tại Bali.

Đám cưới chỉ có gia đình hai bên, bạn bè thân thiết nhất của cặp đôi. Do bạn trai là người ngoài ngành giải trí nên Dương Vịnh Đồng cũng không công khai nhiều thông tin.

Dương Vịnh Đồng trong ngày cưới

Cả hai thực hiện nghi lễ truyền thống

Dù đám cưới diễn ra tại một hòn đảo ở Bali, Dương Vịnh Đồng cùng chồng vẫn giữ nguyên các nghi thức truyền thống Trung Quốc. Cô dâu, chú rể cũng diện trang phục cưới truyền thống thiết kế tinh xảo, tôn lên vẻ đẹp cặp đôi và thực hiện đầy đủ lễ nghi như chải tóc, cầm ô đỏ, dâng trà… trước khi thay đổi trang phục, chuyển sang phần tiệc.

Dương Vịnh Đồng 28 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Tội phạm học tại Đại học Thành phố Hồng Kông (Trung Quốc) và từng làm người mẫu bán thời gian.

Năm 2019, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút với chiều cao 1m78, đôi chân dài ấn tượng hơn 1m và gương mặt xinh đẹp. Cô được kỳ vọng sẽ đăng quang nhưng cuối cùng không thực hiện được. Nhờ đôi chân dài, thời điểm đó, cô được mệnh danh là "người đẹp chân dài nhất cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc)" và "nữ thần chân dài".

Sau cuộc thi, cô quay lại làm nghề người mẫu, hoạt động tích cực trên mạng xã hội, tiếp tục duy trì độ nổi tiếng trên mạng của mình.

Cả hai thay đổi trang phục

trao nhẫn cưới