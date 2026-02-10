HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Nữ thần chân dài" bí mật cưới người tình lâu năm

Minh Khuê |

Người mẫu Dương Vịnh Đồng, từng được mệnh danh là có đôi chân dài nhất cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc), đã bí mật kết hôn.

Truyền thông Hoa ngữ ngày 9-2 thông tin khi Dương Vịnh Đồng chia sẻ tin vui của cô lên trang cá nhân Instagram. Theo đó, người đẹp này đã tổ chức đám cưới kín đáo với bạn trai lâu năm tên Charlie tại Bali.

Đám cưới chỉ có gia đình hai bên, bạn bè thân thiết nhất của cặp đôi. Do bạn trai là người ngoài ngành giải trí nên Dương Vịnh Đồng cũng không công khai nhiều thông tin.

"Nữ thần chân dài" bí mật cưới người tình lâu năm - Ảnh 1.

Dương Vịnh Đồng trong ngày cưới

"Nữ thần chân dài" bí mật cưới người tình lâu năm - Ảnh 2.

Cả hai thực hiện nghi lễ truyền thống

"Nữ thần chân dài" bí mật cưới người tình lâu năm - Ảnh 3.

Dù đám cưới diễn ra tại một hòn đảo ở Bali, Dương Vịnh Đồng cùng chồng vẫn giữ nguyên các nghi thức truyền thống Trung Quốc. Cô dâu, chú rể cũng diện trang phục cưới truyền thống thiết kế tinh xảo, tôn lên vẻ đẹp cặp đôi và thực hiện đầy đủ lễ nghi như chải tóc, cầm ô đỏ, dâng trà… trước khi thay đổi trang phục, chuyển sang phần tiệc.

Dương Vịnh Đồng 28 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Tội phạm học tại Đại học Thành phố Hồng Kông (Trung Quốc) và từng làm người mẫu bán thời gian.

Năm 2019, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút với chiều cao 1m78, đôi chân dài ấn tượng hơn 1m và gương mặt xinh đẹp. Cô được kỳ vọng sẽ đăng quang nhưng cuối cùng không thực hiện được. Nhờ đôi chân dài, thời điểm đó, cô được mệnh danh là "người đẹp chân dài nhất cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc)" và "nữ thần chân dài".

Sau cuộc thi, cô quay lại làm nghề người mẫu, hoạt động tích cực trên mạng xã hội, tiếp tục duy trì độ nổi tiếng trên mạng của mình.

"Nữ thần chân dài" bí mật cưới người tình lâu năm - Ảnh 4.

Cả hai thay đổi trang phục

"Nữ thần chân dài" bí mật cưới người tình lâu năm - Ảnh 5.

trao nhẫn cưới

"Nữ thần chân dài" bí mật cưới người tình lâu năm - Ảnh 6.
"Nữ thần chân dài" bí mật cưới người tình lâu năm - Ảnh 7.
"Nữ thần chân dài" bí mật cưới người tình lâu năm - Ảnh 8.
"Nữ thần chân dài" bí mật cưới người tình lâu năm - Ảnh 9.
"Nữ thần chân dài" bí mật cưới người tình lâu năm - Ảnh 10.

Đôi chân ấn tượng của "nữ thần chân dài"

"Nữ thần chân dài" bí mật cưới người tình lâu năm - Ảnh 11.
"Nữ thần chân dài" bí mật cưới người tình lâu năm - Ảnh 12.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại