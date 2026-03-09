"Nữ thần Cbiz" sa cơ sang Việt Nam bán cafe kiếm sống, diện mạo giờ chỉ còn da bọc xương

Từng được xem là “bom sex” đình đám của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) vào thập niên 1980-1990, Trịnh Diễm Lệ sở hữu nhan sắc quyến rũ cùng sự nghiệp rực rỡ khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng phía sau ánh hào quang ấy lại là một cuộc đời đầy sóng gió.

Nữ diễn viên liên tục vướng vào những scandal tình ái ồn ào, sức khỏe ngày càng suy kiệt, khiến cuộc sống về sau rơi vào cảnh bi đát. Hiện tại, số phận của Trịnh Diễm Lệ khiến nhiều người không khỏi xót xa mỗi khi nhắc đến.

Trịnh Diễm Lệ từng là biểu tượng gợi cảm một thời màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Sina.

Cô đào tài sắc, danh tiếng một thời sánh ngang với Thư Kỳ

Sinh năm 1972, Trịnh Diễm Lệ lớn lên trong một gia đình bất hạnh có cha nghiện rượu, mẹ mê cờ bạc. Năm 16 tuổi, cô tham gia cuộc thi tuyển chọn diễn viên do đài TVB tổ chức và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các ông bầu nhờ ngoại hình nổi bật.

Với nét đẹp chuẩn nàng thơ, cô lập tức trở thành gương mặt trẻ tiềm năng được TVB o bế. Trịnh Diễm Lệ ghi dấu ấn qua những bộ phim như Hiệp Khách Hành, Thiết Huyết Đại Kỳ Môn, Hoa Nguyệt Giai Kỳ Phong Lưu Phụ Tử Binh, Đại Đường Danh Bộ, Lộc Đỉnh Ký (vai một trong những bà vợ của Lương Triều Vỹ)...

Trịnh Diễm Lệ từng là ngọc nữ nức tiếng của đài TVB. Ảnh: Sina.

Đến thập niên 1980-1990, Trịnh Diễm Lệ từ bỏ hình tượng ngọc nữ dịu dàng, chuyển sang theo đuổi phong cách gợi cảm trên màn ảnh. Mỹ nhân này từng cùng Chung Sở Hồng, Thư Kỳ và Chung Lệ Đề nằm trong top những biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Hoa ngữ. Trong đó, Trịnh Diễm Lệ được khen cả về kỹ năng diễn xuất lẫn vẻ đẹp hình thể.

Truyền thông Trung Quốc từng nhận định Trịnh Diễm Lệ là tài năng hiếm có, và tương lai của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) trông chờ vào cô. Đáng tiếc ngày ấy không xảy ra khi mỹ nhân này sớm sa sút và trượt dài.

Cô từng cùng Chung Sở Hồng, Thư Kỳ và Chung Lệ Đề nằm trong top những biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: Sohu.

Mỹ nhân Cbiz lao dốc, phải bỏ xứ tới Việt Nam mưu sinh

Trịnh Diễm Lệ chấp nhận đóng phim 18+ để nổi tiếng hơn, nhưng đây cũng là quyết định dẫn cô đến hàng loạt bi kịch. Năm 1994, khi tham gia 1 bộ phim cấp 3, cô ký hợp đồng với yêu cầu chỉ lộ một phần cơ thể trước ống kính.

Nào ngờ, lúc tới phim trường, cô bị bắt ép phải khỏa thân hoàn toàn. Trịnh Diễm Lệ phản ứng dữ dội, tạt nước vào mặt đạo diễn tại họp báo và bật khóc trước ống kính. Một số nguồn còn cho biết nữ diễn viên bị cưỡng bức trên phim trường hai lần, khiến cô rơi vào tuyệt vọng.

Trịnh Diễm Lệ bị ép buộc đóng cảnh nóng. Ảnh: On.

Năm 2000, khi dòng phim cấp 3 thoái trào, sự nghiệp của Trịnh Diễm Lệ cũng xuống dốc. Cô chuyển sang Đài Loan (Trung Quốc) tìm kiếm cơ hội. Tại đây, cô quen biết với vị tỷ phú “sát gái” trứ danh Hoàng Nhậm Trung và rút khỏi showbiz để nương nhờ người tình.

Năm 2004, Hoàng Nhậm Trung qua đời vì bạo bệnh. Do hậu thuẫn kinh tế của Trịnh Diễm Lệ không còn, cô dần rơi vào cảnh khó khăn, phải đóng cửa nhà hàng vì thua lỗ nặng và không đủ vốn duy trì. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn chịu cú sốc lớn bị tình trẻ lừa tình, lừa tiền.

Trịnh Diễm Lệ từng nương nhờ tỷ phú Hoàng Nhậm Trung. Sau khi Hoàng Nhậm Trung, nữ diễn viên cũng lâm cảnh thất thế, túng quẫn tiền bạc. Ảnh: Sohu.

Sau thời kỳ hoàng kim, Trịnh Diễm Lệ phải làm đủ nghề để có tiền trang trải sinh hoạt phí như biểu diễn quán bar, thu ngân ở cửa hàng đồ ăn nhanh, lao công với mức lương 32 HKD (khoảng 100.000 đồng) cho mỗi giờ làm việc. Năm 2018, Trịnh Diễm Lệ gói gém hết vốn liếng sang Việt Nam mở quán cafe và nhận làm đại lý bán thực phẩm chức năng.

Trịnh Diễm Lệ từng sang Việt Nam mở quán cafe kiếm sống. Ảnh: On.

Nhan sắc tàn úa, bệnh tật bủa vây và cuộc sống cô độc

Ở tuổi 54, Trịnh Diễm Lệ độc thân, bệnh tật và không có việc làm. Cô đã phải đóng quán cafe ở Việt Nam vì kinh doanh ế ẩm. Những năm qua, minh tinh 7X này chống chọi với chứng biếng ăn, trầm cảm. Cô từng sút cân nghiêm trọng đến mức thân hình chỉ còn da bọc xương, nặng chưa tới 40kg. "Nữ thần gợi cảm" còn nhiều lần phải vào ICU cấp cứu và nằm viện điều trị dài hạn vì suy nhược cơ thể nghiêm trọng.

"Nữ hoàng phim nóng" tiều tụy, suy kiệt và bị bệnh tật giày vò. Ảnh: On.

Thân hình chỉ còn da bọc xương ở hiện tại của Trịnh Diễm Lệ. Ảnh: Sina.

Vì bệnh tật triền miên, danh tiếng và ngoại hình sa sút khó nhận ra, Trịnh Diễm Lệ không thể quay lại showbiz. Năm 2025, cô xin vào làm công nhân tại một nhà máy bột mì, nhưng bị đuổi việc chỉ sau vài tháng.

Mới đây, nữ diễn viên đau buồn thông báo mẹ ruột - chỗ dựa duy nhất của cô - đã qua đời vì tuổi cao sức yếu. Nhìn vào cuộc đời bi đát của Trịnh Diễm Lệ hiện tại, công chúng không khỏi xót xa cho 1 mỹ nhân từng đứng trên đỉnh hào quang.

Nguồn: Sohu, 163, On