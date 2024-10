Nữ thạc sĩ GenZ xinh đẹp: Là học trò 2 NSƯT hàng đầu, mới 26 tuổi đã làm điều kinh ngạc này

Vừa qua, đêm nhạc cổ điển Now in the voice đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng cùng dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam VNSO dưới đũa chỉ huy của nhạc trưởng người Nhật Tetsuji Honna.



Gây ấn tượng nhất tại đêm nhạc là màn trình diễn aria Opera kinh điển Der Hölle Rache của Quán quân Sao Mai toàn quốc 2022 dòng thính phòng Lan Quỳnh.

Lan Quỳnh trình diễn cùng dàn nhạc

Der Hölle Rache là aria thứ hai của nhân vật Nữ hoàng bóng đêm, nằm trong vở Opera nổi tiếng Cây sáo thần của nhà soạn nhạc vĩ đại Mozart.

Đây là aria Opera quen thuộc với khán giả khắp thế giới và từng được thể hiện bởi hàng ngàn ca sĩ bậc thầy. Nó được viết riêng cho giọng nữ cao màu sắc, với hàng loạt nốt treo cao vút tận C6, F6 (ngưỡng cao nhất với một giọng nữ cao thông thường) và nhiều kỹ thuật hoa mỹ phức tạp, đòi hỏi người ca sĩ phải có nền tảng vững vàng về học thuật.

Chính vì thế, để thể hiện được nó là một điều không dễ dàng và gây nhiều áp lực với những giọng ca trẻ như Lan Quỳnh. Vậy nhưng, quán quân Sao Mai vẫn trình diễn xuất thần khi phải hát live không mic với cả một dàn nhạc lớn.

Trong buổi diễn với dàn nhạc giao hưởng Việt Nam tại Nhà hát lớn Hà Nội, Lan Quỳnh đã chinh phục những tai nghe khó tính bằng sự thể hiện thần thái, diễn xuất nhập tâm và giọng hát kĩ thuật. Không chỉ dễ dàng vượt qua 4 note F6 staccato hay những đoạn chạy note hoa mĩ ngoạn mục, Lan Quỳnh đã có những xử lý riêng gây ấn tượng mạnh mẽ với toàn bộ khán giả.

Lan Quỳnh và màn trình diễn xuất thần

Ở đoạn kết của bản aria, Lan Quỳnh đã thực hiện một note Bb5 kéo dài mạnh mẽ, xuyên thấu và trùm tỏa khắp khán phòng, nổi bần bật trên dàn nhạc, cộng hưởng vang dội, âm lượng lớn đập thẳng vào tai người nghe dù không cần mic. Phần thể hiện vô cùng ngoạn mục và ấn tượng này của Lan Quỳnh đã khiến khán giả phải nổi da gà và vỗ tay thán phục. Không ai nghĩ rằng một cô gái trẻ sinh năm 1998 lại làm được điều kỳ diệu như vậy.

Được biết, để thực hiện được màn trình diễn gây ấn tượng đó, Lan Quỳnh đã phải khổ luyện rất nhiều cùng nghệ sĩ ưu tú Hà Phạm Thăng Long – giọng nữ cao hàng đầu của nền thanh nhạc cổ điển Việt Nam.

Trong giới âm nhạc cổ điển tại Việt Nam hiện nay, Lan Quỳnh được đánh giá là một trong những ca sĩ trẻ xuất sắc nhất.

Lan Quỳnh sinh năm 1998, còn rất trẻ và thuộc thế hệ GenZ nhưng đã sở hữu kỹ thuật thanh nhạc vững vàng và giọng hát đầy tiềm năng, trưởng thành. Trong khi các đồng nghiệp cùng thế hệ còn mải mê với nhạc trẻ để dễ nổi tiếng thì Lan Quỳnh lại dành hết tâm huyết cho nền nhạc hàn lâm học thuật dù biết nó vô cùng khó nhằn, chông gai.

Về chuyên môn, Lan Quỳnh là học trò của tiến sĩ – nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn và nghệ sĩ ưu tú Hà Phạm Thăng Long. Cô được học tập và rèn luyện nhiều năm tại Nhạc viện quốc gia và cũng xuất sắc tốt nghiệp thạc sĩ thanh nhạc.

Hiện tại, Lan Quỳnh vẫn tiếp tục rèn luyện, nâng cao chuyên môn để tiếp bước con đường hát nhạc cổ điển. Cô được đánh giá rất cao trong thế hệ hiện tại.