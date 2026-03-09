HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Nữ tài xế tông văng cô gái đứng vỉa hè rồi bỏ chạy ở Phú Thọ: Tiết lộ danh tính

Lam Giang (Tổng hợp) |

Cú tông khiến cô gái văng ra xa, ngã mạnh xuống đường.

Sáng 9/3, mạng xã hội phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô con màu trắng bất ngờ tông trúng cô gái đứng bên đường rồi bỏ chạy. Cú tông khiến nữ nạn nhân ngã mạnh xuống vỉa hè, hành lý văng ra xa. 

Ở một góc camera khác cho thấy, tại gần khu vực xảy ra tai nạn có điểm cắt giao thông. Chiếc ô tô con nói trên đang chuyển làn rẽ phải thì cùng lúc gặp ô tô tải chạy ngược chiều đang rẽ trái. Khi ô tô con tránh xe tải thì bất ngờ không làm chủ được tay lái, lao lên vỉa hè rồi gây ra vụ tai nạn. 

Nữ tài xế tông văng cô gái đứng vỉa hè rồi bỏ chạy: Tiết lộ danh tính - Ảnh 1.

Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ tai nạn.

Nữ tài xế tông văng cô gái đứng vỉa hè rồi bỏ chạy: Tiết lộ danh tính - Ảnh 2.

Hình ảnh từ camera cho thấy nữ tài xế gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường.

Được biết, sự việc xảy ra lúc 6 giờ 46 phút ngày 9/3 tại khu vực ngã tư xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đoạn clip khiến dư luận bất bình trước cách xử lý của tài xế ô tô con.

Liên quan đến sự việc, thông tin trên báo VTC News cho biết, lực lượng CSGT Đội 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập nữ tài xế điều khiển chiếc ô tô con gây tai nạn lên làm việc. Đó là Đ.T.T.N. (SN 1980, trú xã Cẩm Khê). 

Nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.N. (SN 1994, cùng trú xã Cẩm Khê). Sau vụ tai nạn, nạn nhân đã được người thân đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khoẻ. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. 

