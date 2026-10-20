Nữ tài xế ô tô Lexus khóa cửa, tăng ga bỏ chạy khi CSGT dừng xe

Phát hiện ô tô chạy quá tốc độ, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không xuất trình được giấy tờ, sau đó lên xe khóa cửa, tăng ga bỏ chạy.

Ngày 20/10, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an phường Cam Đường xác minh vụ việc tài xế ô tô có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 16h5 ngày 19/10, trong quá trình tuần tra trên đường Trần Phú, phường Cam Đường, tổ công tác phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 24A-41X.XX chạy với tốc độ 59 km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép trên đoạn đường này là 50 km/h.

Lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, xác định người điều khiển là L.K.A. (SN 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai). Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan.

Tài xế không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy﻿. Ảnh: Cắt từ video.

L.K.A. tại cơ quan công an.

Khi được yêu cầu tiếp tục làm việc, tài xế bất ngờ quay lại ô tô, chốt cửa, nổ máy, điều khiển xe tiến lên rồi lùi lại trước khi tăng ga bỏ chạy, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT và cảnh sát cơ động.

Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng yêu cầu tài xế đưa phương tiện trở lại để lập biên bản, tạm giữ ô tô.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế không có nồng độ cồn, không phát hiện chất ma túy trong cơ thể.

Hiện Công an phường Cam Đường phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu chống người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm liên quan để xử lý theo quy định.