Nữ tài xế Mercedes tông 10 xe máy ở Thủ Đức vừa bị khởi tố: Doanh nhân thành đạt, chủ chuỗi spa nổi tiếng

Vụ việc nữ tài xế lái ô tô Mercedes trong tình trạng có nồng độ cồn tông liên hoàn 10 xe máy đang dừng đèn đỏ làm tổng cộng 9 người thương vong ở TP Thủ Đức đã thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cô gái H.T.T.T., 28 tuổi, ngụ Đồng Nai đã tử vong dù được các bác sĩ cố gắng cứu chữa.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại Ngã tư Thủ Đức ngày 16/3.

Liên quan đến vụ việc, ngày 18/3, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Thanh Ngọc (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thanh Ngọc khai nhận, vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 16/3, Ngọc lái ô tô chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng ngã tư Bình Thái về cầu Đồng Nai. Khi đến giao lộ đường Võ Nguyên Giáp - Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú (TP Thủ Đức) thì gặp đèn đỏ.

Lúc này, Ngọc đạp phanh xe để dừng lại nhưng đã đạp nhầm chân ga khiến ô tô lao về phía trước tông 10 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra nguyên nhân. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định Ngọc đã điều khiển ô tô đi sai làn đường quy định, cụ thể là đi vào làn xe máy – nơi cấm ô tô di chuyển.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra từ cơ quan công an cho thấy nữ tài xế có nồng độ cồn trong hơi thở vượt mức cho phép, lên tới hơn 0,4 mg/lít khí thở.

Được biết, chiếc xe gây tai nạn là của Nguyễn Thị Thanh Ngọc, tại cơ quan công an, nữ tài xế cũng đã đã xuất trình bằng lái xe hạng B2.

Chiếc xe được Nguyễn Thị Thanh Ngọc cầm lái gây tai nạn.

Thông tin trên báo Công Thương cho biết thêm, Nguyễn Thị Thanh Ngọc được biết tới là một nữ doanh nhân thành đạt, sở hữu chuỗi spa, chăm sóc sức khoẻ nổi tiếng ở quận Phú Nhuận. Thương hiệu spa này cũng đã mở nhiều chi nhánh khác trên địa bàn TP.HCM.

Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây đã ở lại phía sau khi Nguyễn Thị Thanh Ngọc lái xe gây tai nạn nghiêm trọng hôm 16/3, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là chị H.T.T.T., 28 tuổi. Được biết, trước khi gặp tai nạn thương tâm, chị T.T là thành viên tích cực của cộng đồng các bạn phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu.

Được biết, suốt nhiều năm qua, không chỉ học về ngôn ngữ kí hiệu mà T.T. còn giảng dạy và hỗ trợ những người khiếm thính, giúp họ kết nối với thế giới xung quanh.

Những ai từng làm việc cùng chị T.T. đều nhớ về một cô gái luôn nở nụ cười ấm áp, tận tâm với nghề và hết lòng vì cộng đồng. Bạn bè trong giới phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu không khỏi xót xa khi nghe tin dữ.