Nữ tài xế dùng 2 tay bấm điện thoại trong lúc đang lái xe trên phố Hà Nội

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một nữ tài xế đang lái xe trên đường nhưng vô tư dùng cả 2 tay để bấm điện thoại, mắt nhìn vào màn hình. Sự việc được người đi đường quay clip, sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Được biết, sự việc xảy ra hôm 21/3 trên phố Hà Nội.

Nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hành động của nữ tài xế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Hình ảnh nữ tài xế buông vô lăng để bấm điện thoại trên phố Hà Nội khiến người xem bất bình. (Ảnh: Cắt từ clip)

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 14 đã vào cuộc xác minh, mời nữ tài xế lên cơ quan công an để làm việc.

Danh tính nữ tài xế được xác định là chị N.T.L. (SN 1991, trú tại Hà Nội). Thời điểm xảy ra sự việc, chị L. lái xe mang BKS 30A-439.XX lưu thông trên đường Giải Phóng.

Thông tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, tại cơ quan công an, chị L. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Chiều 23/3, Đội CSGT đường bộ số 14 đã lập biên bản xử phạt chị L.

Với hành vi vi phạm trên, chị L. bị xử phạt số tiền 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.