Nữ tài xế điều khiển xế hộp chạy ngược chiều, tông hàng loạt xe ô tô khác

Nguyễn Hưởng |

Điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều trên đường Quang Trung (Hà Nội), nữ tài xế đã va chạm với 4 ô tô khác.

Ngày 12-2, Công an phường Dương Nội (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên địa bàn phường.

Nữ tài xế chạy ngược chiều gây tai nạn liên hoàn trên đường Quang Trung Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V.H.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 11-2, một nữ tài xế điều khiển xe ô tô mang BKS 30L-683.xx đi ngược chiều trên đường Quang Trung (phường Dương Nội, TP Hà Nội). Khi ô tô nêu trên đi đến trước số nhà 760 Quang Trung thì tông liên tiếp vào 4 ô tô khác gồm các xe mang BKS: 30A-549.xx, 29K-035.xx, 29K-003.xx và 29H-914.xx.

Tại hiện trường, cả 5 phương tiện đều hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường xử lý vụ việc, làm rõ nguyên nhân.

Nữ tài xế chạy ngược chiều gây tai nạn liên hoàn trên đường Quang Trung Hà Nội - Ảnh 2.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Ảnh: V.H.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Nữ tài xế điều khiển xe biển kiểm soát 30L-683.xx đã được kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy và xuất trình các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

