Nữ tài xế buồn ngủ đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn, 1 người tử vong

Minh Tuệ/VTC News |

Nữ tài xế tông vào người đi xe máy và 2 ô tô khác khiến 1 người chết, giao thông qua cầu vượt Vọng, đường Giải Phóng ùn tắc.

Lúc 5h45p xe ô tô con 5 chỗ biển số 29A853.xx do chị Phan Thị Th. (SN 1960 ở phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm lái, đi trên cầu vượt Vọng, đường Giải Phóng, chiều từ phố Phương Mai hướng Nguyễn An Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi tới cột đèn ĐT7/11, ô tô của chị Th. va chạm với xe máy Hoda Wave BKS 14U1 415.xx do ông Trần Thanh H. (SN 1963, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) đi cùng chiều phía trước.

Sau đó, ô tô 29A853.xx tiếp tục đâm vào 2 ô tô khác cùng chiều. Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ, 4 phương tiện hư hỏng.

Vụ tai nạn khiến các phương tiện hư hỏng nặng, một người tử vong.

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc qua cầu vượt Vọng. Đến khoảng 7h30 cùng ngày, cảnh sát phong tỏa 1 chiều cầu vượt Vọng, xe cộ được phân luồng đi phía dưới gây ùn tắc cục bộ.

Tại hiện trường, 3 ô tô hư hỏng trong đó một xe con màu đen nát đầu. Chiếc xe máy biến dạng. Nạn nhân nằm sát lan can cầu vượt.

Nguyên nhân ban đầu do chị Th. buồn ngủ đạp nhầm chân ga dẫn đến gây ra vụ tai nạn. Kiểm tra nhanh kết quả ban đầu, nữ tài xế không vi phạm nồng độ cồn, ma tuý.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

