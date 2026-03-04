"Nữ sinh yêu thầy Mai Tài Phến" biến mất khỏi showbiz

Nữ diễn viên, người mẫu Thanh Vy (SN 1992, Vĩnh Long) được khán giả biết đến nhiều hơn sau khi đảm nhận vai nữ chính trong MV Em Gái Mưa của Hương Tràm. Thời điểm đó, Thanh Vy vào vai nữ sinh, có tình cảm với giáo sinh Vũ - nhân vật do Mai Tài Phến đảm nhận. Cả hai từng được nhận xét đẹp đôi, có nhiều chemistry khi thực hiện những cảnh quay tình cảm.

Trước khi đóng nữ chính trong MV Em Gái Mưa , Thanh Vy cũng được biết qua seri hài của nhóm FAPtv. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trong veo, vibe nhẹ nhàng nhưng vẫn cá tính khiến nhiều khán giả thích thú.

Thanh Vy được biết đến với vai nữ chính trong MV Em Gái Mưa

Cô nhận nhiều lời khen khi đóng cặp với Mai Tài Phến

Với lợi thế vẻ ngoài cuốn hút cùng tài năng diễn xuất, Thanh Vy là cái tên sáng giá, được kỳ vọng sẽ sớm tỏa sáng trên con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, khi dần khẳng định được tài năng, Thanh Vy bất ngờ lui về làm vợ, làm mẹ khiến nhiều người bất ngờ, tiếc nuối.

Khi đó, nữ diễn viên rời showbiz để lấy chồng, sinh con và sang Úc sinh sống. Cô gần như “ở ẩn”, không dùng mạng xã hội hay chia sẻ về cuộc sống đời tư của mình. Cho đến cuối năm 2022, Thanh Vy mở lại trang cá nhân và thông báo đã chia tay chồng sau 4 năm chung sống.

Hậu chia tay, Thanh Vy về Việt Nam và quyết tâm trở lại nghệ thuật. Trong chương trình Mẹ Bỉm Sữa phát sóng năm 2023, cô từng nghẹn ngào tiết lộ những “sóng gió” khi mắc bệnh trầm cảm sau ly hôn. Thanh Vy kể, cô bén duyên với chồng cũ trong một lần đi quay phim. Được sự ủng hộ của gia đình, cả hai xác định tiến đến hôn nhân và lên kế hoạch có em bé sau 5 tháng tìm hiểu.

Khi sự nghiệp đang nở rộ, Thanh Vy bất ngờ lấy chồng, sinh con, sang Úc sinh sống và “ở ẩn”, rút lui khỏi showbiz

Thời gian đầu, Thanh Vy luôn hạnh phúc vì có mẹ và chồng đồng hành. Ba tháng sau sinh, Thanh Vy có dấu hiệu của người trầm cảm và bệnh ngày càng rõ ràng. Ngày trước còn đi làm, cô hoạt bát bao nhiêu thì khi làm mẹ, cô trở nên trầm lặng bấy nhiêu.

Khi con được 2 tuổi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Hai vợ chồng Thanh Vy nảy sinh những mâu thuẫn tình cảm. Cô muốn đi làm lại nhưng chồng và gia đình lại muốn cô ở nhà chăm con. Ban đầu Thanh Vy thỏa hiệp nhưng càng về sau càng nhận ra việc ở nhà thường xuyên khiến bản thân bí bách, buồn tủi.

"Mình stress tới mức có những hành động tiêu cực với bản thân. Lúc đó dịch bệnh nên mình không đi phòng khám được. Mình lên mạng tìm bác sĩ tâm lý tư vấn trực tiếp. Mình mới kết thúc cuộc hôn nhân với ông xã thời gian gần đây. Hiện tại tâm lý mình đang hơi tiêu cực. Mình đang cố hoạt động trở lại, không chỉ là nghệ thuật mà là hoạt động như một người bình thường. Có một khoảng thời gian mình không dám soi gương”, Thanh Vy chia sẻ trong chương trình.

Sau đó cô trở về Việt Nam, kết thúc hôn nhân 4 năm

Được biết sau khoảng thời gian đó, cuộc sống của Thanh Vy cũng dần ổn định hơn, bắt đầu tham gia lại với một số dự án phim ảnh. Dù vậy, tên tuổi của người đẹp sinh năm 1992 không còn viral như trước đây. Thanh Vy cũng chuyển hướng thêm sang làm KOL, livestream, tham gia một số sự kiện quảng bá sản phẩm. Song, cô nàng vẫn khá kín tiếng, dù chia sẻ nhiều hình ảnh trên MXH nhưng không tiết lộ quá nhiều về cuộc sống đời tư hiện tại.

Từng chia sẻ với truyền thông, con trai của Thanh Vy sinh sống ở Úc với nhà nội. Cô cho biết dù rất nhớ con nhưng cô xác định nếu bé ở Úc thì sẽ có tương lai tốt hơn. Thanh Vy còn mẹ ruột ở Việt Nam nên cô cũng không thể sang Úc sống mà chọn cách đi đi về về thăm con, trò chuyện với chồng cũ để hỏi thăm, chia sẻ hình ảnh của con.

Trải qua nhiều thăng trầm, Thanh Vy hiện tại đã tìm lại được sự tích cực, hạnh phúc. Cô được nhiều người nhận xét có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung so với tuổi. Trên trang cá nhân của mình, Thanh Vy hay đăng tải hình ảnh đời thường, cuộc sống ở quê nhà và những lần tụ họp bạn bè. Song, cô vẫn vắng bóng trong nhiều sự kiện giải trí, chưa có dự án nghệ thuật nổi bật để đánh dấu sự trở lại.

Ngoài tham gia đóng phim, Thanh Vy cũng từng trở lại với gameshow, livestream bán hàng, làm KOL quảng bá sản phẩm,...

Dù đã ở tuổi U35, Thanh Vy vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung, cuốn hút

Cuộc sống hiện tại của cô cũng bình yên, vui vẻ và hạnh phúc

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV