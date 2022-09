Nữ sinh xinh đẹp của Gia Đình Là Số 1 sau 16 năm: Sự nghiệp bình lặng, cuộc đời viên mãn

Trong Gia Đình Là Số 1 phần 1, ra mắt từ năm 2016, Na Hye Mi vào vai Hye Mi - cô nữ sinh cá biệt, luôn lẽo đẽo theo Yoon Ho (Jung Il Woo). Nhân vật này gây ra không ít tranh cãi, người thương, kẻ ghét bởi sự vô tư, bá đạo của mình. Không ít khán giả cũng mong chờ Yoon Ho thành đôi với Hye Mi thay vì vướng vào rắc rối khi thầm yêu cô giáo cũng là người yêu của chú mình.



Gia Đình Là Số 1 tuy không phải phim đầu tay của Na Hye Mi nhưng lại là tác phẩm đầu tiên giúp cô được khán giả quan tâm, yêu mến. Có điều sau bộ phim này, cô lại không thừa thắng xông lên. Thay vì nhận phim mới, cô lại "mất hút" khỏi màn ảnh, chỉ hoạt động với tư cách người mẫu.

Phải mãi tới năm 2013, Na Hye Mi mới tái xuất với một vai phụ trong bộ phim Melody of Love. Đáng tiếc cả bộ phim này lẫn vai diễn của Na Hye Mi đều không mấy ấn tượng, khiến cô vẫn không thể bứt phá trong sự nghiệp.

Sau vai diễn này, cô tiếp tục vắng bóng đến năm 2017 và tái xuất với một vai phụ trong My Sassy Girl. Sang năm 2018, cô tái xuất mạnh mẽ trong 3 bộ phim, trong đó có 2 lần đóng chính đầu tiên trong sự nghiệp ở Ha Na's Restaurant và My Only One. Dù diễn xuất ấn tượng nhưng những bộ phim này.

Nhìn chung trong suốt ngót nghét 20 năm làm nghề, sự nghiệp của Na Hye Mi tương đối bình lặng. Ngoài Gia Đình Là Số 1, cô không có tác phẩm hay vai diễn nổi danh nào. Hai năm gần đây cô cũng rất ít đóng phim, lần hiếm hoi xuất hiện là ở From Now On, Showtime! với một vai cameo nhỏ.

Sự nghiệp bình lặng nhưng đời tư của Na Hye Mi thì vô cùng viên mãn. Cô có một tình yêu đẹp với nam diễn viên nổi danh Eric Moon. Dù chênh lệch nhau tới 12 tuổi nhưng cặp đôi vô cùng thấu hiểu nhau. Sau một thời gian hẹn hò bí mật, hai người đã chính thức công khai tình cảm và sau đó là xác nhận kết hôn vào năm 2017. Cho đến nay hai người tuy không mấy khi công khai tình cảm nhưng vẫn luôn hạnh phúc bên nhau.

Nguồn ảnh: Naver