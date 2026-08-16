Nữ sinh viên Y khoa lấy chồng cầu thủ, lộ vẻ bơ phờ sau ca trực nhưng đời thường xinh đẹp cuốn hút, lên tiếng về chuyện có con riêng

Từng gây chú ý với chuyện tình chị em ngọt ngào cùng Vũ Văn Thanh, Trần Bích Hạnh hiện vừa làm vợ, làm mẹ vừa theo đuổi hành trình học Y. Sau khi công khai con gái riêng trong đám cưới, cô cũng thẳng thắn đáp trả những lời kém duyên.

Mới đây, nàng WAG Trần Bích Hạnh - vợ hậu vệ ĐT Việt Nam Vũ Văn Thanh gâu chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường khi đi học Y. Không váy áo cầu kỳ hay trang điểm đậm, bà xã Vũ Văn Thanh xuất hiện với gương mặt mộc, mái tóc đen dài và thần thái có phần mệt mỏi. Đôi mắt của Bích Hạnh lộ rõ vẻ thiếu ngủ, gương mặt cũng không được chăm chút quá nhiều sau khi trải qua ca trực dài từ đêm đến sáng.

Thế nhưng, ngay cả trong trạng thái đời thường, cô vẫn thu hút bởi gương mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú, làn da sáng và vẻ ngoài trẻ trung. Ở cạnh Văn Thanh, Bích Hạnh mang một diện mạo hoàn toàn khác. Cô nàng diện áo hai dây trắng phối quần jeans, đứng trước gương cùng ông xã. Vóc dáng gọn gàng, phong cách nữ tính và thần thái tự tin khiến cô nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Nhan sắc vợ Vũ Văn Thanh khi đi học Y và khi về nhà bên chồng (Ảnh: Bích Hạnh)

Vừa học Y, vừa làm mẹ, vừa xây dựng gia đình với cầu thủ nổi tiếng

Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Vũ Văn Thanh 3 tuổi. Cô được biết đến với hình ảnh một hot gymer sở hữu vóc dáng săn chắc, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ và kinh doanh. Điều khiến nhiều người bất ngờ là phía sau vẻ ngoài xinh đẹp và cuộc sống sang chảnh, Bích Hạnh còn theo đuổi con đường học vấn khá dài. Cô đang theo học ngành Y tại Đại học Y Dược Hải Phòng, với chương trình kéo dài 6 năm.

Vì vậy, cuộc sống của nàng WAG không chỉ xoay quanh chuyện chăm sóc gia đình hay xuất hiện cùng chồng cầu thủ. Bích Hạnh còn phải cân bằng giữa việc học, công việc, chăm con và cuộc sống riêng. Hình ảnh cô xuất hiện với gương mặt có phần phờ phạc, thiếu ngủ vì những ngày học tập và thực hành khiến nhiều người chú ý. So với những bức ảnh được chỉnh chu kỹ lưỡng trên mạng xã hội, đây là một Bích Hạnh rất đời thường. Thế nhưng, có lẽ chính sự khác biệt ấy lại khiến cô nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

Trần Bích Hạnh đang theo học ngành Y (Ảnh: Bích Hạnh)

Chuyện tình chị em ngọt ngào với Vũ Văn Thanh

Bích Hạnh và Vũ Văn Thanh công khai chuyện tình cảm vào năm 2025. Chuyện tình chị em của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Bích Hạnh hơn nam cầu thủ 3 tuổi nhưng cả hai được nhận xét khá đẹp đôi. Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm, cùng đi du lịch và đồng hành trong cuộc sống.

Văn Thanh cũng nhiều lần thể hiện sự chiều chuộng dành cho bạn gái. Sau thời gian tìm hiểu, nam cầu thủ quyết định tiến tới hôn nhân với người đẹp. Năm 2026, cặp đôi lần lượt tổ chức các buổi lễ cưới tại quê nhà hai bên và sau đó có tiệc cưới ở Hà Nội. Đám cưới quy tụ nhiều cầu thủ, nàng WAG và bạn bè thân thiết của cả hai. Đặc biệt, hôn lễ tại Hà Nội cũng là thời điểm Bích Hạnh lần đầu tiên công khai con gái riêng trước đông đảo khách mời và công chúng.

Ảnh: FBNV

Trong ngày cưới, con gái riêng của Bích Hạnh xuất hiện trên sân khấu với vai trò đặc biệt - trực tiếp mang nhẫn cưới trao cho mẹ và Văn Thanh. Sau khi nhận nhẫn từ cô bé, Văn Thanh gọi em là “con gái” và xúc động nói: “Cảm ơn con gái đã mở lòng đón nhận ba. Ba sẽ luôn ở bên bảo vệ và yêu thương hai mẹ con. Chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình thật hạnh phúc nhé".

Thẳng thắn đáp trả những chỉ trích xoay quanh việc có con riêng

Khoảnh khắc gia đình ba người ôm nhau trên sân khấu khiến nhiều khách mời xúc động. Đây cũng là lần đầu tiên Bích Hạnh chính thức đưa con gái đến gần hơn với công chúng sau thời gian dài giữ kín chuyện riêng tư. Sau đám cưới, Bích Hạnh thừa nhận cô vừa vui vừa hồi hộp khi để con gái xuất hiện. Cô từng lo cô bé sẽ đọc được những bình luận trên mạng xã hội, bởi trước đó con gái khá ngại xuất hiện công khai.

Trước những ý kiến tiêu cực xoay quanh chuyện lấy chồng sớm và có con riêng, Bích Hạnh cũng từng thẳng thắn đáp trả: “Ơ, thế lấy chồng sớm thì có tội à... Có con, sinh con ra là đã hơn rất nhiều người cướp đi sự sống của 1 đứa trẻ vô tội. Vừa nuôi dạy con, vừa kiếm tiền, vừa hoàn thành bằng đại học. Học đại học xong học tiếp lên và đây là bằng đại học thứ 2 nhé".

Bích Hạnh cũng nhắn nhủ những người thường xuyên phán xét cuộc sống của người khác nên bớt cay nghiệt và tập trung làm cho cuộc sống của chính mình tốt đẹp hơn.

Bích Hạnh luôn có Văn Thanh ủng hộ và đồng hành trong sự nghiệp học hành (Ảnh: FBNV)

Không còn chỉ là một nàng WAG xinh đẹp

Sau khi kết hôn với Văn Thanh, hình ảnh Bích Hạnh được công chúng quan tâm không chỉ nằm ở nhan sắc hay vóc dáng. Câu chuyện của cô còn gây chú ý bởi hành trình một người phụ nữ vừa làm mẹ, vừa xây dựng gia đình với một cầu thủ nổi tiếng, đồng thời tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

Những bức ảnh đời thường như loạt ảnh mới nhất càng cho thấy một Bích Hạnh khác với hình ảnh hào nhoáng thường thấy trên mạng xã hội. Có lúc cô xuất hiện với gương mặt thiếu ngủ, mái tóc hơi rối sau một ngày bận rộn; lúc khác lại xinh đẹp, tự tin và rạng rỡ bên ông xã.

Sau tất cả, cuộc sống hiện tại của Bích Hạnh dường như được gói gọn trong nhiều vai trò cùng lúc: một người vợ, một người mẹ và một nữ sinh ngành Y đang tiếp tục hoàn thành hành trình học tập của mình.