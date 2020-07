Nữ sinh trong clip quay lén đang siêu hot: Cái máy tính bấm hoài không ra nên mình thổi thử coi sao

Để crush một người xem chừng là chuyện dễ lắm nhé, nhất là ở cái thời đi học. Một ngày nào đó trời xanh mây trắng, người ấy cười như nắng, tim bạn đập thình thịch, thế là ngẩn ngơ crush người ta luôn. Hoặc cũng có thể, vào một khoảnh khắc bất kì bạn vô tình nhìn thấy người ấy có hành động dễ thương vô cùng, ấn tượng đó làm bạn nhớ mãi không quên.

Mi An - một nữ sinh lớp 12 của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Bình Thuận) mới đây cũng đã lỡ "đốn" tim của không chỉ bạn bè trong lớp mà biết bao cư dân mạng nhờ khoảnh khắc đáng yêu như thế. Clip quay lén cảnh Mi An đang loay hoay với chiếc máy tính cầm tay, sau đó là thổi phù phù như thể làm thế sẽ khiến máy nhanh hơn khiến người xem thực sự phải ôm tim.

Nhờ nhan sắc giản dị mà xinh xắn, hành động vô tư mà cute hết biết của Mi An, clip đã thu về tới 81k lượt like cùng hơn 6k chia sẻ. Nhiều chàng trai cũng nhanh chóng coi Mi An là crush mới.

Hành động dễ thương của Mi An khiến nhiều người phải ôm tim vì quá dễ thương

"Máy tính load chậm nhưng mà tim mình thì đập nhanh rồi nhé cậu ơi", "Có bạn này thổi cơm cho tôi, chắc ngày tôi ăn ba bát", "Cùng là con gái, phải mình mà máy tính trục trặc là đập luôn xuống bài rồi chứ không nhẹ nhàng thế này đâu", "Không biết làm vậy máy tính có ra nghiệm nhanh hơn không nhưng mà cute quá đi"..., dân tình bình luận.



Truy tìm danh tính của cô bạn xinh xắn này, mọi người mới phát hiện cách đây không lâu Mi An cũng từng gây sốt như thế. Chùm ảnh diện áo dài xinh đẹp trong buổi tổng kết năm học của Mi An nhận về cơn mưa lời khen vì gương mặt thanh thuần, duyên dáng.

Quay lại với clip ở trên, Mi An cho biết khi đó cô bạn đang "cáu nhẹ" chiếc máy tính. Bấm hoài bấm mãi không ra kết quả nên Mi An thử chữa cháy bằng cách... thổi phù phù, không ngờ hành động này lại được một người bạn trong lớp ghi lại và đăng lên mạng.

Mi An từng gây sốt nhờ chùm ảnh mặc áo dài duyên dáng

Cô bạn hiện đang là học sinh lớp 12, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Bình Thuận)

Vì clip quá viral nên những ngày gần đây, inbox của nữ sinh sinh năm 2002 như bị nổ tung. Rất nhiều lời mời kết bạn cũng như tin nhắn làm quen được gửi đến nhưng Mi An chỉ trả lời được một số do còn bận ôn tập cho kì thi THPT sắp tới.



"Đợt vừa rồi nghỉ dịch nhưng việc học của mình không bị ảnh hưởng lắm. Mình cũng không quá hồi hộp dù sắp thi, chỉ hơi lo lắng một chút thôi", Mi An chia sẻ.

Cùng ngắm thêm một vài hình ảnh của cô nàng nhé!

Thỉnh thoảng ngoài giờ học, Mi An cũng đi làm mẫu ảnh

Cô bạn cho biết thu nhập từ công việc làm thêm này không nhiều nhưng đủ để mua quần áo và những thứ lặt vặt

Ước mơ của Mi An là trở thành một diễn viên trong tương lai