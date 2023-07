Nữ sinh TP.HCM tố bị 'đánh cắp' bài thi ở Genius Olympiad: Thầy giáo hướng dẫn gửi lời xin lỗi

Ngày 9/7, trả lời VTC News, thầy giáo N.M.T (giáo viên Sinh - Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh), cho biết, hiện tại đang cảm thấy rất áp lực.

"Khi sự việc xảy ra, tôi đã cố gắng giải thích cho M.C và mẹ M.C hiểu, tuy nhiên, mọi chuyện đang đi quá xa. Dù đúng hay sai, bản thân tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến cả hai gia đình, đặc biệt là M.C và Q.U. Tôi mong muốn hai bên gia đình hãy bình tĩnh, tránh đẩy sự việc đi quá xa ảnh hưởng đến tâm lý của các em, và đặc biệt là Trường THPT Gia Định. Hiện, tôi vẫn đang đợi M.C cùng gia đình về nước để có thể gặp trao đổi cụ thể và rõ ràng hơn ", thầy T. nói.

Bài viết của M.C có chỗ khoanh đỏ được gia đình M.C cho là bị ''đánh cắp''.

Thầy T. cho biết, thầy là người trực tiếp đồng hành cùng học sinh trong cuộc thi Genius Olympiad năm 2023 vừa diễn ra tại Mỹ tháng 6 vừa qua.

Theo đó, học sinh M.C. tham gia vòng loại hạng mục âm nhạc (Music) và viết sáng tạo (Creative Writing). Q.U có tham gia ôn luyện hạng mục viết sáng tạo cùng M.C và với sự đồng hành của thầy T, nhưng ban đầu không tham gia vòng loại.

Kết quả vòng loại, M.C đậu cả đề án âm nhạc và đề án viết. Tuy nhiên, khi tra cứu kết quả, do gặp sự cố đăng nhập, thầy T chỉ thấy thông tin M.C đậu đề án âm nhạc nên ngay lập tức thông báo với gia đình M.C.

Khi kiểm tra lại, thầy T phát hiện việc bỏ sót kết quả M.C cũng đậu đề án viết. Tuy nhiên, theo quy định của Genius Plympiad, thí sinh chỉ được thi 1 đề án ở vòng chung kết.

"Bỏ sót việc M.C cũng đậu vòng loại hạng mục viết sáng tạo là lỗi của tôi. Nhưng thế mạnh của M.C là âm nhạc, nên khi phát hiện, tôi đã đặt vấn đề với M.C và ban tổ chức để được thay bài của M.C bằng bài của Q.U, cũng viết về cùng chủ đề. Cả M.C và ban tổ chức đều chấp nhận. Đó là lý do vì sao M.C và Q.U có cùng số báo danh là 2190" , thầy T chia sẻ.

Thầy T. cho biết thêm, cả hai bài viết sáng tạo của M.C và Q.U đều có chung tựa đề " Saigon - Facing the loss of myself" , đề cập đến vấn đề TP.HCM đang mất dần những mảng xanh đô thị. Vì cả M.C và Q.U đều được đồng hành bởi thầy T, nên chủ đề và tựa đề bài viết được thầy gợi ý. Tuy nhiên, nội dung làm bài bên trong hoàn toàn khác nhau.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, liên quan đến vụ việc này, chị T.V - mẹ Q.U, cho biết, khi cuộc thi kết thúc, con chị đăng hình lên Facebook cá nhân nhưng gia đình M.C. gây áp lực buộc phải gỡ.

Khẳng định thông tin trên mạng là thông tin một chiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần con, chị T.V cho biết đã lập vi bằng tất cả những bài viết, tin nhắn, comment... liên quan để bảo vệ danh dự cho con.

Ngoài ra, chị H.Đ - mẹ M.C cho rằng: " Đến thời điểm hiện tại, khi sự việc quá lớn thế này, tôi cảm thấy thương M.C và Q.U rất nhiều. Tuy nhiên, nếu thực sự gia đình Q.U đã lập vi bằng và muốn khởi kiện, gia đình chúng tôi sẵn sàng theo".