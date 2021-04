Nữ sinh quân sự này rất xinh

Đời sinh viên có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được kỷ niệm đáng nhớ của kỳ học quân sự cho dù lắm lúc đã từng cảm thấy lo lắng, "ám ảnh" vì cả tháng trời phải sống trong môi trường quân đội, quân lệnh răm rắp, tác phong nghiêm túc, chỉn chu, nhất mực tuân thủ nội quy. Ấy vậy mà sau này trưởng thành, chúng ta đều nhận ra đó chính là khoảng thời gian thực sự muốn quay lại nhất.

Kết thúc mỗi mùa quân sự, sinh viên các trường lại thi nhau show ra những khoảnh khắc mặc đồng phục màu xanh xinh xắn. Như nữ sinh góp mặt trong series cực phẩm quân sự của trường Đại học Kinh tế Quốc dân dưới đây là một minh chứng.

Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân rạng rỡ trong mùa quân sự

Cô bạn có tên Bùi Lê Trà My đến từ Thanh Hóa, đang là sinh viên năm nhất ngành Kinh tế phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Được biết, bức ảnh được chụp khi Trà My tham gia kỳ học quân sự do nhà trường tổ chức tại trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ.

Nữ sinh cho hay: "Mình cảm thấy khá bất ngờ vì nhận được sự quan tâm và chia sẻ rộng rãi của mọi người. Ban đầu chỉ nghĩ là đăng một tấm ảnh lên làm kỷ niệm thôi nhưng không ngờ là các bạn lại yêu thích như thế!".

Cô bạn kể suốt học kỳ quân sự được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, nhớ nhất là lúc các bạn nam lên kế hoạch tổ chức 8/3 trong khuôn khổ quân đội, dù không được ra khỏi doanh trại nhưng không khí hôm đó ấm cúng, đầy bất ngờ.

Một số hình ảnh đời thường cực xinh xắn của cô bạn

Soi profile, nữ sinh từng là thủ khoa đầu vào của trường THPT Hậu Lộc I, Thanh Hoá; đạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán năm lớp 11. Liên tục giữ các chức vụ như lớp trưởng, lớp phó học tập và bí thư lớp từ cấp 3 cho tới Đại học.

Trà My tâm sự: "Mình cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, nhất là về phần ngoại ngữ, do theo khối A nên ngoại ngữ vẫn chưa được tốt lắm và NEU thì có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khá cao. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để khắc phục điểm yếu này, cố gắng học tập, trau dồi kiến thức của bản thân cũng như tích lũy kinh nghiệm làm việc thông qua các hoạt động phong trào".

Ảnh: Nhân vật cung cấp