Dành phần lớn số thời gian trong ngày để học tập trên trường, lớp học có lẽ ai cũng có những món đồ được xem là yêu thích, may mắn của bản thân mình mà đi đâu cũng phải mang theo. Chính vì coi Đường Lên Đỉnh Olympia là một cuộc thi quan trọng, rất nhiều thí sinh không ngại ngần mang đủ thứ đồ đạc đi học để biến không gian xung quanh trở nên thoải mái tiện nghi, giải trí thư giãn hết sức có thể.

Trường hợp gây ấn tượng dưới đây là cô bạn Ngô Quỳnh Chi (THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội) góp mặt trong cuộc thi tuần đầu tiên của tháng 2 - quý 2 Olympia mới nhất. Cô nàng xuất hiện trong cuộc thi với một món đồ kỳ lạ xuất hiện kế bên khiến cho nhiều khán giả vô cùng tò mò.

Thí sinh Olympia mang theo album ca nhạc khi đi thi

Được biết, món đồ cô bạn mang theo là album của TXT, tên album phát hành là The Chaos Chapter: FIGHT OR ESCAPE. TXT là tên viết tắt của Tomorrow X Together, là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập bởi Big Hit Music. Nhóm bao gồm 5 thành viên: Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun và Huening Kai.

Đây được xem là sở thích của cô bạn mang theo để có thể may mắn hơn trong cuộc thi. Ngoài ra Quỳnh Chi còn chia sẻ cô có rất nhiều sở thích như nhảy, tập võ và đọc sách,... Quỳnh Chi còn chia sẻ thêm “bất kỳ quyển sách nào có trong tầm tay em đều đọc được nó”.

Bên cạnh khen ngợi sự tự tin của thí sinh Quỳnh Chi, nhiều người cũng khen dành lời khen cho những sở thích đặc biệt của cô nàng này.

- "Mang album idol đi thi, đúng là vừa giỏi học mà cũng giỏi vui chơi. Con nhà người ta đây rồi".

- "Vừa đi thi vừa kiếm người chung sở thích".

- "Chắc là phải may mắn lắm bạn ý mới mang theo".

Sau cùng, cô bạn giành số điểm chung cuộc là 220 điểm. Dù chỉ về với vị trí thứ 3 nhưng những gì Quỳnh Chi thể hiện tại sân khấu Olympia để lại một sự ấn tượng mạnh mẽ.

