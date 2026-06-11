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Nữ sinh ngủ quên, vắng mặt ở điểm thi tốt nghiệp THPT, công an tức tốc đến tận nhà đón đi

Nam An
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Trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Công an phường Châu Đốc (An Giang) đã kịp thời đến tận nhà đưa một nữ sinh ngủ quên tới điểm thi, giúp em tham gia kỳ thi đúng giờ.

‎Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, sáng ngày 11/6, Công an phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong lúc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cho kỳ thi, cán bộ Công an phường đã kịp thời hỗ trợ một thí sinh đến điểm thi đúng giờ sau khi em ngủ quên.

Công an phường Châu Đốc tới nhà đưa thí sinh ngủ quên đến điểm thi kịp thời

Theo đó, thí sinh T.H.C, học sinh trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa (cư trú khóm Châu Long 2, phường Châu Đốc), do ngủ quên nên có nguy cơ không kịp đến điểm thi tại Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa. Sau khi nhận được thông tin còn vắng một thí sinh, Chỉ huy Công an phường phân công lực lượng Cảnh sát trật tự đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi đã nhanh chóng xác định thông tin, địa chỉ của thí sinh; đồng thời sử dụng xe mô tô đến tận nhà đón nữ sinh đưa đến điểm thi kịp thời tham gia thi.

Việc kịp thời hỗ trợ thí sinh đến điểm thi của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Châu Đốc đã nhận được lời cảm ơn sâu sắc của gia đình thí sinh và sự ghi nhận, biểu dương nhân dân địa phương.

Đây không chỉ là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong suốt kỳ thi THPT năm nay mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an cơ sở gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Tags

thi tốt nghiệp

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