Sau 2 ngày mất liên lạc, nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội đã được cơ quan chức năng đưa về nhà an toàn vào sáng 26/11. Đáng chú ý, trong thời gian tìm kiếm nữ sinh, gia đình nhận được tin nhắn của người lạ yêu cầu chuyển 40 triệu đồng tiền chuộc.

Ngày 26/11, Công an TP Hà Nội cho biết, gia đình đã tìm thấy em Đ.T.T.A. (SN 2011, trú tại xã Ứng Hòa, Hà Nội).

Bà Nguyễn Thị N. (SN 1976, bác ruột và là người trực tiếp nuôi dưỡng A.) cho biết, cháu gái đã được lực lượng chức năng đưa về nhà an toàn vào sáng cùng ngày.

Hình ảnh nữ sinh A. (Gia đình cung cấp).

Theo bà N., trước đó, gia đình nhận được tin nhắn từ những đối tượng giả mạo, yêu cầu chuyển 40 triệu đồng tiền chuộc cháu A. Lo lắng cho sự an toàn của cháu, bà đã đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, tổ chức tìm kiếm và xác định được nơi A. đang ở.

“Cháu không đi đâu xa mà chơi tại nhà một người bạn học khác lớp trên địa bàn. Ban đầu, người bạn này giấu, nói với tôi rằng A. không ở nhà mình. Tuy nhiên, khi cơ quan công an đến làm việc, người bạn này đã thừa nhận A. đang ở đó”, bà N. kể.

Bà N. cho biết thêm, qua xác minh, cơ quan công an làm rõ tin nhắn đòi tiền chuộc không phải do người bạn đang cho A. ở nhờ thực hiện. Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã đưa nữ sinh về với gia đình.

Trước đó, ngày 25/11, Công an xã Ứng Hòa tiếp nhận trình báo của gia đình về việc nữ sinh Đ.T.T.A. rời khỏi nhà từ sáng 24/11, nhưng không trở về. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm tại nhiều nơi nhưng không có thông tin về cháu.

Theo bà N., A. sống cùng bà từ nhỏ sau khi mẹ qua đời. Trước thời điểm nữ sinh rời khỏi nhà, gia đình không xảy ra mâu thuẫn hay có biểu hiện bất thường. Bà cũng không rõ nguyên nhân vì sao cháu đột ngột mất liên lạc.