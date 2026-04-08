Nữ sinh lớp 9 Hà Nội nhập viện vì dành 10 tiếng 1 ngày làm điều này: Bác sĩ cảnh báo "đỏ"!

Một bé gái đang độ tuổi trăng tròn lớp 9, lẽ ra phải năng nổ với trường lớp, bạn bè, thì lại nhốt mình trong "nhà tù không song sắt" suốt 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cuối cùng, em chỉ biết thẫn thờ bên chiếc điện thoại, tinh thần bất ổn, ngày ngủ đêm thức khiến cha mẹ giật mình. Họ phải đem con đi khám để mong cứu vãn tinh thế.

Đây là câu chuyện đau lòng vừa được VTV4 phản ánh trong chương trình "Vẽ đường cho trẻ dùng mạng xã hội". Nhưng trên thực tế, trường hợp của cô bé này hoàn toàn không hiếm. Nó là phần nổi của một tảng băng chìm đang đe dọa sự phát triển lành mạnh của cả một thế hệ.

Những con số biết nói và thực trạng "zombie công nghệ"

Theo các thống kê, có tới hơn 80% trẻ em từ 12-15 tuổi tại Việt Nam sử dụng Internet mỗi ngày. Đáng báo động hơn, không ít em dành tới 8-9 tiếng, thậm chí là hơn thế để chìm đắm vào thế giới ảo. Điện thoại từ một công cụ liên lạc, học tập đã dần trở thành "nguồn sống" duy nhất, khiến các em bị đảo lộn hoàn toàn nhịp sinh học: ngày ngủ, đêm thức.

Hệ lụy không chỉ dừng lại ở sự mệt mỏi thể chất. Khi ánh sáng xanh và những nội dung ngắn bắt đầu "bào mòn" hệ thần kinh, trẻ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Khoảnh khắc bố mẹ tịch thu điện thoại, hành động cắt đứt nguồn hưng phấn nhân tạo, đứa trẻ lập tức mất bình tĩnh, cáu gắt và hoảng loạn. Đây không đơn thuần là sự bướng bỉnh tuổi dậy thì; đây chính là biểu hiện điển hình của hội chứng cai ở người nghiện.

Giải thích về hiện tượng này dưới góc độ y khoa, PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: Ở tuổi vị thành niên, vùng não bộ điều khiển cảm xúc và kiểm soát hành vi chưa hoàn thiện.

Với một bộ não chưa có "màng lọc" kiểm soát hoàn hảo, trẻ dễ dàng rơi vào vòng xoáy phụ thuộc. Khi đã phụ thuộc, khả năng tự kiểm soát lại càng suy giảm, tạo thành một vòng lặp.

Nhìn từ góc độ một người mẹ, có thể hiểu cảm giác bất lực của phụ huynh khi thấy con mình "biến mất" sau màn hình. Nhiều người chọn giải pháp cực đoan là tịch thu, cấm đoán hay cắt mạng. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp "phần ngọn". Để giải quyết tận gốc, chúng ta cần một lộ trình đi từ nhận thức đến hành động:

1. Kỷ luật phải đi đôi với sự tự nguyện

Thay vì "sắt quân luật", cha mẹ nên thương thảo với con về một "thời khóa biểu số". Hãy để trẻ hiểu điện thoại là phần thưởng sau khi hoàn thành các giá trị thực như học tập, thể thao. Khi trẻ tự cam kết, sự bền vững sẽ cao hơn nhiều so với việc bị ép buộc. Sự tự giác và nhận thức của trẻ chính là chìa khóa then chốt.

2. Xây dựng môi trường ngoại tuyến hấp dẫn

Trẻ nghiện thế giới ảo thường vì thế giới thực quá nghèo nàn sự kết nối. Cha mẹ cần tự vấn: Chúng ta có đang cầm điện thoại quá nhiều trước mặt con? Chúng ta có đủ kiên nhẫn để cùng con chơi một môn thể thao, hay đơn giản là trò chuyện về những áp lực trường lớp? Khi đời thực đủ ấm áp, nhu cầu tìm sự an ủi ảo sẽ tự động giảm bớt.

3. Giáo dục về "Sức khỏe số"

Hãy dạy con về cách các thuật toán đang "đánh cắp" thời gian của chúng như thế nào. Khi trẻ có nhận thức về sự nguy hiểm, sự phòng vệ sẽ hình thành từ bên trong.

4. Can thiệp y tế đúng lúc

Trong trường hợp trẻ có biểu hiện rối loạn tâm thần, cáu gắt cực độ hay bỏ ăn, phụ huynh tuyệt đối không dùng bạo lực. Lúc này, đưa trẻ đến gặp chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ chuyên khoa là mệnh lệnh bắt buộc.

Câu chuyện về cô bé lớp 9 dùng điện thoại 10 tiếng mỗi ngày không chỉ là một trường hợp cá biệt, mà là hồi chuông báo động đỏ về sự lệ thuộc của thế hệ vị thành niên vào không gian mạng.

Chiếc điện thoại là thành tựu, nhưng cũng là "con dao hai lưỡi" sắc lẹm. Đừng để con em mình trở thành những "zombie công nghệ" vô hồn. Sự đồng hành khéo léo của cha mẹ chính là kim chỉ nam giúp các em thoát khỏi vũng lầy kỹ thuật số và tìm lại vẻ đẹp của cuộc sống thực tại trước khi quá muộn.