Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng, quay clip tung lên mạng

Sáng 20-4, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thị xã An Nhơn xác nhận địa phương vừa xảy ra vụ việc một nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng như nội dung trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Nhóm nữ sinh vừa đánh bạn vừa quay clip rồi đăng tải mạng xã hội. Ảnh chụp từ màn hình

Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 3, tại khu đất trống gần chợ An Nhơn mới, thuộc phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Tuy nhiên, do xảy ra ngoài nhà trường nên các em học sinh đã che dấu. Phòng GD-ĐT đã yêu cầu báo cáo cụ thể, đồng thời phối hợp với cơ quan công an để làm rõ.

Trước đó, chiều 19-4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip có nội dung thể hiện 1 nữ sinh lần lượt bị 2 bạn nữ đánh đập, làm nhục nhưng không hề phản kháng. Nội dung đoạn clip cho thấy, trong quá trình đánh người, 2 nữ sinh này có những lời lẽ thô tục và thái độ hả hê sau khi thực hiện hành vi.

Một nữ sinh khác đứng chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn mà còn tỏ vẻ thích thú. Chỉ sau vài giờ xuất hiện, đoạn clip trên đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt tương tác, chia sẻ.

Nạn nhân trong vụ việc trên sau đó được xác định là em V., học sinh lớp 8A3 Trường THCS phường Bình Định. Em bị nhóm bạn nữ từ 3 trường khác nhau đánh đập, làm nhục, trong đó có em L.B.A.N., học sinh lớp 9A4 Trường THCS Đập Đá, người được cho là quay và đăng clip lên mạng xã hội.

Gia đình em V. cho biết sau khi bị đánh, em có biểu hiện nôn ói, hoảng loạn tinh thần và không dám kể vì bị đe dọa. Phải đến khi clip bị phát tán, sự việc mới được phát hiện.

Hiệu trưởng Trường THCS Đập Đá và Trường THCP phường Bình Định xác nhận có học sinh liên quan. Sau khi biết sự việc, hai trườn này đã yêu cầu học sinh viết kiểm điểm, tường trình và đang xem xét kỷ luật.