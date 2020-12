Nữ sinh lớp 7 bị nam thanh niên tấn công sau va quẹt giao thông: "Con lùi ra sau chạy mà không kịp"

Nhớ lại sự việc bị nam thanh niên hung hãn tên Trần Văn Mẫn (SN 1989) tấn công sau vụ va chạm giao thông, em H.B.B.N. (12 tuổi, học sinh lớp 7A2 trường THCS Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) vẫn chưa hết hoảng sợ.

"Hôm đó con vô trường, cô nói không có học, con quay về, bạn con nhờ con chở về giùm.

Lúc con chở bạn về, cô đó đang đi trong lề cái băng qua ngang, con không kịp thắng nên tông trúng cô đó. Con chạy lại đỡ cô dậy rồi xin lỗi cô. Xong cô điện chồng cô ra, chú đó ra rồi chú mới chửi con", N. kể trên báo Dân trí.

Cũng theo nữ sinh này, khi chồng cô gái bị N. tông trúng ra thì không đánh em ngay, mà vào nhà xe của công ty vợ lấy xe ra chở vợ đi. Sau đó, khi gặp N, nam thanh niên chửi và xông vào đánh em.

"Lúc mấy chú kia vịn chú đó lại, con lùi ra sau rồi chạy mà chạy không kịp. Chú đó chạy lại đá con, đánh con xuống cái mương rồi chú đó mới chở vợ chú đi, các chú xung quanh mới lôi con lên, chở con lại trạm xá", Dân trí dẫn lời nữ sinh H.B.B.N.

Bà ngoại nữ sinh N. chia sẻ với báo giới, N. sức khỏe tạm ổn định, nhưng khi ngủ cháu hay bị hay bị giật mình hoảng hốt "vì thấy người đàn ông ấy rượt đánh".

Gia đình cháu bé đã đề nghị cơ quan chức năng giám định thương tích của cháu, đồng thời đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra xử lý hình sự đối tượng Trần Văn Mẫn. Theo Lao động, Công an xã Chà Là đang hoàn tất hồ sơ để chuyển lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Dương Minh Châu thụ lý giải quyết theo đúng thẩm quyền.



Đối tượng Mẫn tại trụ sở Công an. (Ảnh: Khánh Ngọc/VOV)

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cũng đã chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương xác minh làm rõ hành vi vi phạm của Trần Văn Mẫn để xử lý theo quy định pháp luật.

"Đây là sự việc nghiêm trọng. Tất cả những hành vi liên quan đến trẻ em đều phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhất là Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em", Chủ tịch Ngọc nói trên báo Người lao động.



VOV ghi nhận, bước đầu theo báo cáo xác định, nguyên nhân chính xảy ra va chạm giao thông là do bà Trúc (vợ của Mẫn) đi bộ qua đường không đảm bảo an toàn giao thông. Hiện đội CSGT – trật tự Công an huyện đã tạm giữ 1 xe đạp điện, đồng thời đang củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối tượng Trần Văn Mẫn đã thừa nhận đã chửi mắng nữ sinh N., dùng tay phải tát vào mặt trái của em N một cái. Khi em N. bỏ chạy thì Mẫn đuổi theo và tiếp tục dùng tay đánh vào phần đầu phía sau của em N., dùng chân đạp nữ sinh N. ngã xuống đường đất.



Vụ tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/12, trên đường nội bộ Khu công nghiệp Chà Là, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Em N. khi đó chở theo 1 nữ sinh cùng lớp trên xe đạp điện để đi học thêm. Tới đoạn đường trên, xe của em N. va chạm với chị Lê Thị Mộng Trúc (SN 1995, ngụ ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh - đang làm công nhân tại Công ty TNHH Pouhung Việt Nam, thuộc KCN Chà Là) đi bộ sang đường. Cả hai bên té ngã xuống đường. Trần Văn Mẫn (SN 1989, ngụ ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), công nhân tại Công ty TNHH Pouhung Việt Nam, đã chạy ra hiện trường chửi mắng em N.

N. van xin nhiều lần nhưng Mẫn vẫn dùng tay đánh vào mặt em N. Quá hoảng sợ, em N. bỏ chạy thì Mẫn đuổi theo và dùng tay đánh vào đầu, đạp em té xuống hố sâu ven đường rồi cùng vợ lên xe máy rời khỏi hiện trường.



(Tổng hợp)