HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau bị người thân dùng dao cắt giấy gây thương tích

Vân Du |

Chỉ vì mâu thuẫn, người chị bạn dì đã dùng dao cắt giấy gây thương tích cho nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau.

Ngày 3-2, lãnh đạo Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc (xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) cho biết mới đây, giáo viên phát hiện nữ sinh lớp 5 tên T.T.N. (12 tuổi) đến lớp trong tình trạng có nhiều vết thương trên người nên trình báo vụ việc đến chính quyền xã.

Nữ sinh Cà Mau bị chị bạn dì dùng dao cắt giấy gây thương tích nghiêm trọng - Ảnh 1.

Vết thương trên cơ thể nữ sinh N.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Tô Hồng Chính, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc, cho biết do cha mẹ ly hôn nên em N. sống cùng bà ngoại.

"Theo tìm hiểu, giữa N. và người chị bạn dì có mâu thuẫn. Sau đó, người chị đã dùng dao cắt giấy rạch lên cơ thể, gây thương tích cho nữ sinh này. Vừa rồi, xã Đá Bạc cũng đã đến gia đình thăm hỏi, động viên em N." – bà Chính thông tin.

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình bên nội của N. đã đón em về nhà tại xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau để chăm sóc.

Hai chị em ruột ở Huế chết thảm sau va chạm với xe máy cày chở keo tràm


Tags

nữ sinh Cà Mau

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại