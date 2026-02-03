Ngày 3-2, lãnh đạo Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc (xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) cho biết mới đây, giáo viên phát hiện nữ sinh lớp 5 tên T.T.N. (12 tuổi) đến lớp trong tình trạng có nhiều vết thương trên người nên trình báo vụ việc đến chính quyền xã.

Vết thương trên cơ thể nữ sinh N.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Tô Hồng Chính, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc, cho biết do cha mẹ ly hôn nên em N. sống cùng bà ngoại.

"Theo tìm hiểu, giữa N. và người chị bạn dì có mâu thuẫn. Sau đó, người chị đã dùng dao cắt giấy rạch lên cơ thể, gây thương tích cho nữ sinh này. Vừa rồi, xã Đá Bạc cũng đã đến gia đình thăm hỏi, động viên em N." – bà Chính thông tin.

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình bên nội của N. đã đón em về nhà tại xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau để chăm sóc.



