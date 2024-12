Nữ sinh lên mạng xã hội xúc phạm công an xã vì bị phạt lỗi không đội nón bảo hiểm

Ngày 28/12, đại diện Công an huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước ) cho biết, đơn vị này đã mời L.N.H.T. (SN 2009, ngụ tỉnh Bình Phước) đến trụ sở làm việc liên quan đến sử dụng trang mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức.

Trước đó qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Lộc Ninh phát hiện tài khoản Facebook “Trâm Lê” đăng tải trên dòng thời gian nội dung xúc phạm công an.

Công an huyện Lộc Ninh vào cuộc xác minh và xác định chủ tài khoản Facebook “Trâm Lê” là một nữ sinh tên L.N.H.T., đang sinh sống trên địa bàn nên mời đến làm việc.

Làm việc với cơ quan công an, T. trình bày, vào trưa 22/12, khi điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm trên tuyến đường liên xã thì bị lực lượng Công an xã Lộc Thuận dừng xe kiểm tra và xử lý.

Sau đó, T. trở về nhà đã sử dụng điện thoại cá nhân đăng tải lên Facebook “Trâm Lê” với lời lẽ xúc phạm lực lượng công an. Tại cơ quan công an, T. đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái. Công an huyện Lộc Ninh đã tiến hành răn đe, giáo dục và cho T. viết cam kết không tái phạm, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước xử lý các trường hợp học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy Ảnh: Tư liệu

Công an huyện Lộc Ninh khuyến cáo các bậc phụ huynh không giao xe mô tô trên 50 phân khối cho con em chưa đủ tuổi tham gia giao thông. Đồng thời, đề nghị người dân trong quá trình sử dụng các trang mạng xã hội chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin sai sự thật, không xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.