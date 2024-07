Nữ sinh học giỏi "ôm mặt khóc" khi không ghi tên và ngủ quên trong giờ thi đại học: Đến lúc biết điểm, ai nấy đều ngỡ ngàng

Ngày 7 tháng 6 năm 2007, hàng triệu sĩ tử trên khắp Trung Quốc chính thức bước vào kỳ thi đại học quan trọng nhất cuộc đời. Thí sinh Lâm Lệ Uyên ở Quảng Tây cũng không ngoại lệ. Vì đam mê nghệ thuật nên nữ sinh này mong ước đậu vào trường Đại học Phúc Đán - trường Đại học trọng điểm quốc gia của Trung Quốc.

Để hoàn thành tốt kỳ thi này và trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước, Lâm Lệ Uyên đã học tập rất chăm chỉ trong suốt 3 năm THPT. Điểm số của cô luôn đứng đầu toàn khối. Cha mẹ và giáo viên rất kỳ vọng vào Lâm Lệ Uyên, họ tin tưởng rằng nữ sinh này sẽ hoàn thành bài thi thật tốt và đạt được ước mơ của mình.

Lâm Lệ Uyên. Ảnh: Toutiao

Tuy nhiên trái với suy nghĩ của mọi người, trong kỳ thi quan trọng này, Lâm Lệ Uyên lại liên tục mắc những sai lầm không đáng có.

Với môn thi sở trường là tiếng Trung, nữ sinh này làm bài rất tốt. Thế nhưng mãi đến khi về nhà, cô mới nhớ ra mình đã quên viết tên vào bài thi. Trong giờ thi môn tiếng Anh, Lâm Lệ Uyên vì ôn thi quá mệt mỏi nên đã ngủ quên. Lúc cô tỉnh dậy, thời gian làm bài chỉ còn hơn một nửa. May mắn thay, nữ sinh này vẫn kịp hoàn thành bài thi của mình.

Dẫu vậy, khi nhận ra những sai sót này có thể khiến bản thân trượt đại học, Lâm Lệ Uyên không giấu nổi sự thất vọng mà khóc òa lên. Bố mẹ cô khi biết chuyện cũng chẳng thể làm gì ngoài an ủi và động viên con gái. Thậm chí, họ đã nghĩ đến chuyện để Lâm Lệ Uyên ôn thi lại một năm nếu con gái thực sự muốn chinh phục ước mơ được học tập tại trường Đại học Phúc Đán.

Ngày công bố điểm thi cuối cùng cũng đến, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, song tâm trạng của Lâm Lệ Uyên vẫn rất rối bời. Sau khi điền đầy đủ thông tin vào trang web tra cứu điểm thi đại học, nữ sinh này hồi hộp nhấn enter rồi kinh ngạc trước kết quả hiển thị trên màn hình máy tính: Lâm Lệ Uyên đạt tổng cộng 672 điểm. Trong đó, môn Tiếng Trung và tiếng Anh của cô đạt lần lượt 136 điểm và 141 điểm.

Với số điểm này, Lâm Lệ Uyên trở thành thủ khoa kỳ thi đại học toàn tỉnh Quảng Tây năm đó. Dù hoàn thành bài thi với nỗ lực của bản thân, thế nhưng nữ sinh này vẫn phải thừa nhận rằng cô rất may mắn. Kết quả này không chỉ khiến cô và gia đình vỡ òa mà còn khiến cả tỉnh Quảng Tây phải trầm trồ nể phục. Bởi để đạt được số điểm đó, thí sinh phải vô cùng xuất sắc và toàn diện.

Lâm Lệ Uyên. Ảnh: Toutiao

Với số điểm 672 ấn tượng này, Lâm Lệ Uyên được nhiều trường đại học top đầu ở Trung Quốc săn đón. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với cha mẹ và giáo viên, nữ sinh này cuối cùng đã quyết định chọn theo học tại Học viện Quản lý Quang Hoa trực thuộc Đại học Bắc Kinh. Dù không vào được Đại học Phúc Đán như mong ước ban đầu, thế nhưng ngôi trường mà Lâm Lệ Uyên theo học vẫn là một trong những ngôi trường top đầu, được hàng triệu thí sinh khác ở Trung Quốc mong ước.

Dù Lâm Lệ Uyên cuối cùng cũng đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi đại học, thế nhưng qua câu chuyện này, mỗi học sinh cũng nên rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Kỳ thi đại học là một kỳ thi vô cùng quan trọng, có thể thay đổi cuộc đời của mỗi người. Do đó, trước kỳ thi, các sĩ tử nên có sự chuẩn bị kỹ càng, phân bổ thời gian ôn thi hợp lý để đảm bảo sức khỏe và tinh thần. Trong quá trình thi, thí sinh lưu ý ghi đầy đủ số báo danh, thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp trước khi làm bài. Bên cạnh đó, hãy cố gắng đọc đề thật kỹ và làm bài thật cẩn thận để tránh những sai sót không đáng có. Bởi không phải lúc nào may mắn cũng xuất hiện và tương lai của chúng ta thì không thể trao trọn cho thứ niềm tin gọi là may mắn đó.

Theo Toutiao