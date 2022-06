Nữ sinh hoa khôi đem con đến dự lễ tốt nghiệp: Đang học thì lấy chồng, 3 năm sinh 2 nhóc

Mới đây, bộ ảnh kỷ yếu của nữ sinh xinh đẹp ở Vinh, Nghệ An đã gây sốt mạng xã hội. Cô nàng là Hoàng Thị Thùy (SN 1999, Nghệ An). Thùy vừa tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Giáo dục mầm non, Đại học Vinh, Nghệ An và đang là mẹ của hai bé trai vô cùng kháu khỉnh.

Hoàng Thùy là mẹ của hai bé trai kháu khỉnh nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc việc học

Cô chia sẻ, khi vừa học xong năm 2 thì tình cờ gặp anh Hữu Anh (SN 1990, người cùng quê). Sau đó, anh chàng xin Facebook và "cưa đổ" nữ sinh. Qua một thời gian tìm hiểu nhau, cả hai quyết định tiến đến kết hôn.

Ban đầu phía gia đình Hoàng Thùy cũng lo lắng cho con gái, sợ việc học dang dở. Thế nhưng, cô nàng cố gắng thuyết phục cha mẹ và hứa sẽ hoàn thành trọn vẹn việc học tập.



Đến đầu năm 3 đại học, cả hai tổ chức đám cưới. Do đã xác định ngay từ đầu nên việc có con khi đang học đại học và mọi thứ diễn ra cũng đơn giản đối với cô. Suốt thời gian bầu bí, Hoàng Thùy vẫn duy trì việc học cho đến ngày sinh. Đến đầu năm 2020 thì vợ chồng Thùy đón bé trai đầu lòng.

Mẹ bỉm 9X hạnh phúc bên gia đình nhỏ

Đáng chú ý, Thùy liền tù tì sinh em bé thứ hai. Hiện bé đầu được 2 tuổi rưỡi, em bé tiếp theo bé hơn 1 tuổi. Việc vừa làm mẹ, làm vợ vừa là nữ sinh của Thùy đã trải qua không ít khó khăn. Song nhờ có gia đình bên cạnh, cô nàng đã hoàn thành việc học.

"Thời điểm mình sinh em bé trúng đợt dịch, có thể học online nên việc học tập không bị gián đoạn. Tuy nhiên, vừa chăm con vừa học thì cũng vất vả. Việc làm bài, soạn bài em đều phải tranh thủ lúc con ngủ.

Có những hôm con ốm phải thức trắng đêm, đến sáng vẫn dậy sớm tiếp tục sự nghiệp học hành. Song chồng mình cũng rất tâm lý, yêu thương và biết san sẻ hỗ trợ với vợ trong mọi công việc. Ngoài ra, hai bên nội, ngoại luôn sẵn sàng đỡ đần cho vợ chồng mình", Thùy tâm sự.

Trải qua 2 lần vượt cạn khá đau đớn do phải sinh mổ nhưng Thùy vô cùng hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Ngày Thùy nhận bằng tốt nghiệp đại học, chồng và gia đình đều đến chúc mừng. Đặc biệt, trong ngày trọng đại của cô còn có sự xuất hiện của 2 bé trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Hoàng Thùy sỡ hữu nhan sắc xinh xắn, nụ cười tỏa nắng

Cô nàng cũng khá năng động. Sau thời gian tập tành bán hàng online, Hoàng Thùy vừa mở một cửa hàng thời trang trẻ em của riêng mình ở TP. Vinh.

"Do mình dành chủ yếu thời gian cho con và gia đình nên quyết định kinh doanh để chủ động thời gian hơn. Công việc này cũng tạo ra thu nhập ổn định". Tuy nhiên, mẹ bỉm 9X tiết lộ, khi các bé lớn hơn sẽ quay lại làm giáo viên mầm non đúng nghề nghiệp mà cô theo học.

Bất ngờ nổi trên mạng xã hội, Hoàng Thùy vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Cô nàng thật thà cho biết đã bị chậm 1 kỳ thực tập khi sinh em bé thứ 2.

"Sinh xong em đã kịp hoàn thành ngay. Mĩnh cũng chỉ nhận bằng Khá thôi, không quá xuất sắc nhưng không ngờ lại được nổi tiếng bởi 2 cậu con trai. Mọi việc tuy khó khăn, vất vả nhưng chỉ cần mình cố gắng thì sẽ làm được. Các con cũng là động lực suốt quá trình học tập trên giảng đường của mình".

Hoàng Thùy (áo cử nhân xanh than) trong lễ bế giảng

Ảnh NVCC

