Công an phường An Biên (Hải Phòng) vừa giải cứu thành công một nữ sinh ở Hải Phòng bị kẻ giả danh công an gọi điện thoại thao túng tâm lý, đe dọa, yêu cầu rời khỏi nhà ra khách sạn ở, mang theo tiền chuyển cho chúng để chứng minh không liên quan đến tội phạm.

Gia đinh lo lắng đăng bài lên mạng xã hội nhằm tìm kiếm tung tích của cháu T.

Cụ thể, khoảng 0h ngày 30/7, bà N.T.S (trú tại An Biên, Hải Phòng) đến Công an phường An Biên trình báo việc con gái là T.H.T (SN 2007) đi khỏi nhà từ 17h ngày 29/7 để nộp hồ sơ nhập học. Đến 21h30 cùng ngày, dù đã cố gắng liên lạc nhưng cháu T vẫn không bắt máy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Biên đã đăng thông báo để Công an các đơn vị phối hợp truy tìm, đồng thời phối hợp cùng gia đình khẩn trương tìm cháu T.

Đến khoảng 10h30 ngày 30/7, qua công tác rà soát, nắm tình hình và nắm thông tin từ quần chúng Nhân dân, Công an phường An Biên xác định, cháu T. đang thuê phòng tại một khách sạn ở đường Cầu Đất (Gia Viên, Hải Phòng).

Công an phường An Biên xác định: khoảng 17h ngày 29/7, cháu T. đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ gọi đến, tự xưng là "cán bộ công an" và đe doạ rằng cháu liên quan đến một vụ án ma tuý, rửa tiền, cần phải xác minh làm rõ.

Kẻ lừa đảo yêu cầu cháu T. không được nói với ai và phải làm theo hướng dẫn của hắn, ra khỏi nhà, tìm đến khách sạn gần nhất và mang theo tiền để chứng minh cháu không liên quan đến vụ án trên.

Do lo sợ và tin là thật nên T. làm theo, nói dối bố mẹ đi làm hồ sơ thi vào Đại học Hàng Hải rồi mang lợn đất đựng tiền tiết kiệm, một mình đến thuê phòng ở một khách sạn trên đường Cầu Đất.

Tại khách sạn, cháu T. được mời vào 1 nhóm chat Zalo, trong nhóm có nhiều người tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, yêu cầu cháu phải chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để chứng minh tài sản của mình không liên quan đến phạm tội.

Khoảng 8h30 ngày 30/7, cháu T. đập lợn tiết kiệm, một mình đi đến một cửa hàng cầm đồ và chuyển 47,8 triệu đồng tiền tiết kiệm vào tài khoản theo yêu cầu, sau đó quay lại khách sạn, ở một mình trong phòng.

Khi được tìm thấy, cháu T. có biểu hiểu hoảng loạn, lo lắng, sau đó Công an phường An Biên cùng gia đình đã động viên, giải thích giúp cháu ổn định tinh thần trở lại.

Hiện, Công an phường An Biên đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc.