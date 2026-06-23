Nữ sinh gây ức chế nhất hiện tại: Còn ít tuổi đã mưu mô nham hiểm, ai nhìn cũng thấy ác cảm

Cô gái này đang là tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng.

Trong bối cảnh phim truyền hình Việt thời gian gần đây chủ yếu xoay quanh đề tài gia đình và đời sống xã hội, Phía Bên Kia Thành Phố tạo được dấu ấn riêng khi lựa chọn câu chuyện học đường làm trung tâm. Tác phẩm theo chân những cô cậu học sinh đang bước qua giai đoạn nhiều biến động của tuổi mới lớn, nơi tình bạn, tình cảm gia đình và những rung động đầu đời đan xen với hàng loạt áp lực vô hình. Bộ phim còn lồng ghép nhiều vấn đề đáng suy ngẫm như bạo lực học đường, áp lực thành tích, khoảng cách thế hệ và những tổn thương tâm lý mà nhiều thanh thiếu niên phải đối mặt trong quá trình trưởng thành.

Nối tiếp tập 16, tập 17 hé lộ Tuyết Lan (Tú Quyên) bày mưu tính kế để trả thù sau khi biết đươc sự thật đằng sau cái chết của anh trai mình. Và mục tiêu của cô không ai khác chính là đôi bạn thân Khuê (Thái Vũ) và Cương (Võ Hoài Vũ). Dù đã cùng nhau hứa sẽ nghỉ chơi với Lan, Cương vì "sĩ gái" mà rơi vào chúng bẫy mà cô nàng sắp đặt. Sau nhiều ngày cố tình tránh mặt để giữ lời hứa với Khuê, Cương không thể từ chối khi Lan đích thân mời mình đến dự sinh nhật và khẳng định anh là người bạn thân nhất. Sự chân thành của Lan khiến Cương càng thêm khó xử, đặc biệt khi cô còn bất ngờ hôn lên má anh như một cách bày tỏ tình cảm.

Trong lúc chuẩn bị đến buổi tiệc, Cương nhận được tin nhắn từ Khuê. Không thể tiếp tục chịu đựng áp lực vì phải che giấu bí mật liên quan đến anh trai của Lan, Khuê quyết định muốn nói ra toàn bộ sự thật. Cương lập tức nhắn Khuê chờ mình để cùng giải quyết, nhưng mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi Lan "gài" Cương vui vẻ và làm lành với Thái - kẻ thù không đội trời chung với Khuê. Sau khi nhận được những hình ảnh chụp được từ Tiến ở bữa tiệc sinh nhật, Khuê không giấu nỗi sự phẫn uất, báo hiệu mối quan hệ dần rạn nứt giữa 2 anh bạn, đồng thời báo hiệu những rắc rối lớn hơn đang chờ đợi phía trước.

Diễn biến mới khiến Tuyết Lan bất ngờ trở thành nhân vật bị réo tên nhiều nhất sau tập 17. Trên các diễn đàn phim ảnh, không ít khán giả thừa nhận họ bắt đầu cảm thấy khó chịu với cách nhân vật này hành xử. Từ một cô bé mang hình ảnh tươi vui, đáng thương vì mất anh trai, Lan nay bị cho là đang từng bước trở thành "trùm cuối" của nhóm bạn khi liên tục bày mưu tính kế để chia rẽ Cương và Khuê.

Nhiều bình luận cho rằng việc một nhân vật ở độ tuổi học sinh lại sở hữu những màn tính toán, thao túng tâm lý người khác khiến câu chuyện trở nên lạc quẻ. Thậm chí, không ít người cho biết họ bắt đầu mất hứng thú theo dõi khi mạch truyện chuyển sang hướng trả thù thay vì giữ lại trong trẻo, nhẹ nhàng như những tập đầu.

Bên cạnh đón, biểu cảm của Tú Quyên, nữ diễn viên đảm nhận vai Tuyết Lan, cũng trở thành chủ đề bàn tán. Đặc biệt, nụ cười và ánh mắt ở cuối tập phim được nhiều khán giả nhận xét mang cảm giác hả hê, như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán của nhân vật. Một số người còn hài hước bình luận rằng chỉ cần nhìn ánh mắt của Lan là đã thấy không phải dạng vừa, càng xem càng có ác cảm với nhân vật này.

Một bộ phận người xem nhận xét diễn xuất của nữ diễn viên còn khá non, biểu cảm đôi lúc gượng gạo, thiếu sự chuyển biến tâm lý thuyết phục. Cách nhả thoại đều đều, thiếu cảm xúc ở một số phân đoạn quan trọng cũng khiến nhân vật chưa tạo được chiều sâu, vô tình làm những màn trả thù trở nên khiên cưỡng thay vì thực sự đáng sợ.

Một số bình luận của netizen:

- Từ đoạn Tuyết Lan nghe được Cương với Khuê nói chuyện ở tập 16 là hết muốn xem phim luôn.

- Tự dưng thành phim trả thù học đường vậy.

- Nhìn ánh mắt Lan có vẻ hả hê với bước đầu thực hiện ly gián Cương và Khuê.

- Kịch bản đến khúc này hơi kì kì, bình thường mẹ quản lí rất chặt mà tự nhiên hôm nay tổ chức sinh nhật mà mẹ không hề biết gì về khúc này.

- Trẻ con mà mưu mẹo phát sợ, mất hết sự hồn nhiên của tuổi học trò.

- Học sinh mà chưa gì đã trả thù rồi.

- Còn đi học mà đã nham hiểm, mưu mô. Nhìn mặt thấy ghét quá.

- Mất hứng xem phim vì Tuyết Lan.

Lấy bối cảnh một khu phố lao động ven đô, Phía Bên Kia Thành Phố xoay quanh tình bạn giữa Cương và Khuê - hai cậu học sinh có tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng luôn đồng hành cùng nhau trong suốt những năm tháng thanh xuân. Biến cố bắt đầu xảy ra khi Tuyết Lan, một nữ sinh chuyển trường đến từ "phía bên kia thành phố", xuất hiện và vô tình trở thành mắt xích quan trọng làm thay đổi cuộc sống của cả hai. Từ đây, hàng loạt câu chuyện về tình bạn, tình thân, sự ganh ghét, đố kỵ và những lựa chọn tuổi trưởng thành dần được mở ra.

Bên cạnh nội dung gần gũi với giới trẻ, Phía Bên Kia Thành Phố còn nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ cách xây dựng nhân vật có chiều sâu. Các em học sinh trong phim không được khắc họa theo mô-típ một màu mà đều mang những tổn thương, áp lực và hoàn cảnh riêng. Chính điều đó giúp tác phẩm tạo được sự đồng cảm với khán giả, đặc biệt là những người từng trải qua giai đoạn nhiều biến động của tuổi học trò.