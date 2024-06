Thiếu nữ bị quay lén ở Hà Nội bất giác nhớ lại những biểu hiện lạ của ông chủ trọ

Camera quay lén được giấu dưới bóng đèn

Ngày 27/5, báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND quận Hà Đông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N. về hành vi "Thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác" với số tiền 12,5 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ thông tin cá nhân là các video, hình ảnh lưu trong điện thoại di động của ông N..

Trươc đó, theo điều tra, vào cuối tháng 2/2023, ba cô gái độ tuổi từ 20 đến 24 tuổi đến thuê phòng trọ nhà ông N. Tình cờ, một nữ sinh phát hiện phòng tắm có camera quay lén, giấu phía dưới bóng đèn nhà vệ sinh nên trình báo công an.

Phòng tắm và camera giấu phía dưới bóng đèn. Ảnh: Người lao động

Báo Người lao động trích dẫn lời khai của ông N. tại cơ quan công an cho hay, khoảng tháng 6/2023 xuất phát từ ham muốn của bản thân, muốn xem lén người thuê phòng là nữ tắm, nên ông này đã lên mạng đặt mua 3 bộ camera về lắp vào phòng tắm của các phòng 401, 402 và tầng 5.

Sau khi lắp camera quay lén, ông N. thường xem trực tiếp trên điện thoại hoặc lưu lại trên ứng dụng của camera để xem lại. Những hình ảnh, video trên, ông N. cam đoan không phát tán, chia sẻ cho bất kỳ ai hay đưa lên mạng xã hội. Ông N. nói rằng đã nhận thức hành vi vi phạm của bản thân.

Chủ trọ thường xuyên giúp nữ sinh thuê phòng sửa bóng điện trong nhà tắm

Vụ việc được phanh phui từ bài viết của một nữ sinh đăng tải trên mạng xã hội vào tối 25/6, kể lại sự việc chủ nhà trọ ở Yên Nghĩa, Hà Đông lắp camera giấu kín trong phòng vệ sinh nữ khiến cộng động mạng phẫn nộ

Trong bài viết, nữ sinh chia sẻ: "Đây là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của chúng tôi. Chúng tôi mất ăn mất ngủ, sống trong nỗi lo sợ. Sự việc này quá kinh khủng với những sinh viên mới lớn, chân ướt chân ráo lên Hà Nội học tập. Thực sự quá bức xúc khi chúng tôi đã ở đây gần 2 năm trời mới phát hiện ra".

Theo tài khoản này, khi sinh viên đến trình báo công an phường, chủ nhà lập tức thừa nhận bản thân đã lắp chiếc camera này từ lâu với một thái độ "dửng dưng, bình thường".

Bạn sinh viên này sau đó lập tức cảnh báo các phòng khác trong nhà kiểm tra và phát hiện hầu như tất cả các nhà vệ sinh trong phòng trọ đều có camera quay lén bên trong. Tổng nạn nhân bị quay lén là 10 người, báo Tiền phong dẫn lại nội dung chia sẻ của một nạn nhân trong vụ việc.

Nhà trọ bị phát hiện có gắn camera quay lén trong phòng tắm tại phường Yên Nghĩag. Ảnh: Tiền phong

Sau khi sự việc vỡ lở, một nữ sinh kể lại với phóng viên báo Dân trí rằng đến giờ cô mới nhận ra mọi hành động của chủ trọ dường như đều có chủ ý.

Cô kể, ông N. thường giúp phòng cô sửa bóng điện trong nhà tắm. Bóng điện này thường xuyên bị cháy hoặc gặp vấn đề như chập, bật không sáng.

Về sau Mai và nhóm bạn mới biết do camera được đấu chung với nguồn điện của bóng đèn. Vì camera gắn ngay dưới bóng điện, gây chói mắt nên hiếm khi cô và các bạn ngước lên quan sát.

Không những thế, chủ trọ cũng dặn người thuê đi đâu không cần khóa cửa phòng vì "ở đây là an toàn nhất"...

Từ khi phát hiện sự việc, các nữ sinh tâm sự rằng họ bị mất ăn, mất ngủ nhiều tuần vì ám ảnh, lo sợ clip bị phát tán.

Báo Vietnamnet dẫn lời lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, đây là vụ việc nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm nên đơn vị đã tập trung giải quyết triệt để nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Những người thuê trọ liên quan đến vụ việc này hoàn toàn đồng tình với kết quả giải quyết của công an quận.