Nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh: Hiệu trưởng nói gì về nguyên nhân?

Sau sự việc, nhà trường cùng với lãnh đạo khoa và giáo viên chủ nhiệm đã triệu tập các học sinh tham gia đánh bạn để viết tường trình; đồng thời, mời phụ huynh lên làm việc.

Thời gian qua, dư luận xôn xao với đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh nhóm nữ sinh đánh bạn trong nhà vệ sinh, rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Sự việc được xác định xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ). Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) đã triệu tập các học sinh tham gia đánh bạn và các phụ huynh lên làm việc.

Kết quả xác định chiều 19/5, tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8 nhà đa năng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, địa chỉ Tổ 8, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lan P., Nguyễn Khánh L., Lê Dương Bảo N. và Nguyễn Thanh H. đã có hành vi túm tóc, đánh, tát liên tiếp vào em V.N.K., học sinh lớp 10.

Theo đơn trình báo từ người nhà em V.N.K. thì vụ việc khiến em K. bị thương tích, hoảng loạn tinh thần, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên, sau đó chuyển tới Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, các học sinh liên quan đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm như nội dung video đăng tải trên mạng xã hội.

Liên quan tới vụ việc trên, thông tin trên Tiền Phong, ông Trần Đức Tiệp - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 cho biết, nguyên nhân của vụ việc bước đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân.

Cụ thể, em L. với vai trò lớp trưởng thường xuyên ghi lại các lỗi đi học muộn của em K, dẫn đến nảy sinh xích mích và rủ nhau giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Nắm bắt được thông tin, nhà trường cùng với lãnh đạo khoa và giáo viên chủ nhiệm đã triệu tập các học sinh tham gia đánh bạn để viết tường trình; đồng thời, mời phụ huynh lên làm việc. Nhà trường đã phối hợp bàn giao vụ việc cho Công an tiến hành xác minh, điều tra. Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường đã họp khẩn với toàn thể lãnh đạo các phòng khoa và giáo viên chủ nhiệm để chấn chỉnh công tác giáo dục học sinh.

Về trường hợp của nữ sinh K., theo ông Tiệp chia sẻ thì Phó hiệu trưởng cùng giáo viên nhà trường đã đến thăm em tại bệnh viện. Thời điểm đó, em K. đang ăn cơm, tinh thần đã phần nào ổn định và nhà trường đã hỗ trợ tiền viện phí ban đầu.

Tuy nhiên, vì lo lắng cho sức khỏe của cháu, gia đình đã quyết định đưa em K. xuống Bệnh viện Việt Đức để kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Sau 2 ngày, cháu đã được bệnh viện cho về nhà trong tình trạng tinh thần ổn định, với chẩn đoán chỉ bị chấn thương phần mềm.

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

