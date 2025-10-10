Nữ sinh 2012 nhờ chuyển khoản hơn 2 triệu đồng, chủ tiệm tạp hoá thấy lạ lập tức báo công an

Ngày 7/10/2025, Công an phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giải cứu một nạn nhân nhỏ tuổi thoát khỏi nguy cơ mất tài sản lên đến 50 triệu đồng.

Công an phường Bình Long đến tiệm tạp hoá của chị Phương xác minh thông tin vụ việc





Cụ thể, do có nhu cầu cần tiền để trả nợ, em P.T.B.T (SN 2012), trú tại tổ 6, khu phố Xa Cam I, phường Bình Long đã lên mạng xã hội Zalo để tìm kiếm người cho vay tiền. Tại đây, em kết bạn với một tài khoản có tên Vũ Thị Ánh (không rõ nhân thân, lai lịch) và ngỏ ý vay số tiền 50 triệu đồng.

Lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của em T, đối tượng tên “Ánh” đã yêu cầu em phải chuyển khoản trước số tiền 170.000 đồng để làm phí thủ tục vay. Tin tưởng, em T đã nhờ chị P.T.Phương (chủ tiệm tạp hoá), sinh năm 1994, trú khu phố Phú Lộc, phường Bình Long để nhờ chuyển khoản số tiền trên.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng tên “Ánh” tiếp tục yêu cầu em T. chuyển thêm 1.890.000 đồng với lý do để hoàn tất hồ sơ và sẽ được giải ngân số tiền 52.060.000 đồng.

Nhận thấy em T có dấu hiệu bất thường, liên tục yêu cầu chuyển tiền cho một người không rõ lai lịch, không có mối quan hệ rõ ràng với người thụ hưởng, chị Phương đã kịp thời cảnh giác và chủ động báo ngay cho Công an phường Bình Long.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đại úy Nguyễn Hải Lâm, cán bộ Công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định em T đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, với thủ đoạn mượn danh nghĩa cho vay online để yêu cầu người vay chuyển khoản phí "làm hồ sơ", sau đó chiếm đoạt.

Do thiếu hiểu biết và nóng lòng có tiền trả nợ, em T. đã vay mượn từ bạn bè và người thân để chuyển khoản theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo. Rất may, nhờ sự cảnh giác và tinh thần trách nhiệm của chị Phương cùng sự vào cuộc kịp thời của Công an phường, vụ việc đã được ngăn chặn trước khi phát sinh các giao dịch chuyển tiền lớn hơn, giúp ngăn chặn thiệt hại đáng tiếc cho gia đình em T.

Tại trụ sở Công an phường, Đại úy Nguyễn Hải Lâm đã tận tình tuyên truyền, giải thích để em T hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, đồng thời khuyến cáo tuyệt đối không thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ qua mạng xã hội. Đồng chí Lâm cũng đã hỗ trợ đưa em T trở về an toàn với gia đình, người thân.

Chia sẻ sau vụ việc, Đại úy Nguyễn Hải Lâm cho biết: “Qua sự việc cho thấy, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Đối tượng mà chúng hướng tới không chỉ là người già, phụ nữ, người thiếu hiểu biết mà còn có cả trẻ em - những người chưa có đầy đủ nhận thức và dễ bị dụ dỗ. Các em có thể vì nhẹ dạ, tin người mà vay mượn tiền, thậm chí thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật để làm theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo. Đây là hành vi hết sức bất nhân và nguy hiểm”.

Công an phường Bình Long kêu gọi người dân hãy nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu, tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đặc biệt là trẻ em về thủ đoạn của các loại tội phạm trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai



