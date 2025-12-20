Nữ sinh 2011 trúng thưởng iPhone 15 và 10 triệu đồng, nhờ chuyển khoản 7 triệu đồng làm thủ tục nhận quà thì bị công an ngăn lại

Theo công an tỉnh Nghệ An, mới đây, Công an xã Kim Bảng nhận được cuộc gọi qua điện thoại của anh Nguyễn Thế Trường - chủ tiệm Studio 2K2 (thôn Minh Đức), phản ánh việc tại tiệm đang có một bạn nữ (khoảng 15 tuổi) nhờ chuyển tiền vào tài khoản của người lạ để “nhận thưởng”.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã cử cán bộ cùng lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng có mặt tại tiệm Studio 2K2 để xác minh, làm rõ sự việc.

Qua xác minh ban đầu, nữ sinh tên H.T.N. (sinh năm 2011) đang học lớp 9. Em N. trình bày: trong quá trình sử dụng mạng xã hội, em đã bấm vào đường link “quay thưởng” và được thông báo trúng thưởng 01 chiếc điện thoại iPhone 15 cùng 10 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, em nhận được thông báo hàng và tiền đã được gửi cho em.

Tiếp theo, đối tượng bịa đặt rằng đơn hàng bị Công an giữ do chưa nộp phí VAT, yêu cầu em N. chuyển tiền để “nộp phạt”, đồng thời đe dọa sẽ có giấy triệu tập của Công an và xử phạt em về hành vi “trốn thuế”. Do lo sợ và hoảng loạn, em N. đã chuyển gần 02 triệu đồng cho đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục yêu cầu em chuyển thêm 5 triệu đồng. Lúc này, em N. đến tiệm Studio 2K2 nhờ chuyển tiền.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng, anh Trường đã hỏi thăm, động viên và giải thích, khuyên can em không chuyển tiền. Tuy nhiên, nữ sinh vẫn nhất quyết yêu cầu chuyển tiền cho đối tượng lạ. Trước tình huống có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc, anh Trường vội gọi điện thoại báo cho Công an xã.

Sau khi được cán bộ Công an xã kiên trì giải thích, tuyên truyền và chỉ rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, em N. bình tĩnh lại, nhận thức được mình đang bị lừa nên không tiếp tục chuyển tiền nữa, sau đó trở về gia đình an toàn.

Qua vụ việc trên cho thấy, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng đang diễn ra ngày càng tinh vi, âm thầm và có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt là thanh, thiếu niên.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng; tuyệt đối không tin vào thông báo trúng thưởng, yêu cầu chuyển tiền từ người lạ. Đồng thời, biểu dương tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của anh Nguyễn Thế Trường - chủ tiệm Studio 2K2, góp phần kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản cho người dân.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Nghệ An﻿