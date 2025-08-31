Nữ sinh 10X đang gây sốt với bộ ảnh áo dài bên Lăng Bác là ai: Từng ghi dấu tại loạt cuộc thi nhan sắc, đã có hình ảnh lấy cảm hứng từ phim "Mưa đỏ"

Trong không khí hân hoan của cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, nhiều bạn trẻ đã chọn cách ghi dấu ấn riêng để tri ân các thế hệ cha anh. Trong đó, bộ ảnh của một người đẹp dân tộc Dao trong tà áo dài tinh khôi, bên lá cờ đỏ sao vàng giữa quảng trường Ba Đình rực rỡ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhân vật chính của bộ ảnh là Triệu Thúy Hằng (sinh năm 2004, quê ở Thái Nguyên). Hiện, cô đang là sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện tại Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Trong ảnh, Thúy Hằng thướt tha trong tà áo dài trắng tinh, khoe vẻ đẹp trong trẻo bên Lăng Bác. Chiếc nón lá, khăn rằn đen trắng giản dị hay cánh sen thơm ngát… tất cả tô điểm cho hình ảnh nữ sinh Việt Nam duyên dáng, dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo, thanh lịch.

Sở hữu nhan sắc trong sáng, ngọt ngào, cô gái người Dao sớm ghi dấu ấn với nhiều danh hiệu như Top 11 Sinh viên Thanh lịch 2024, giải MC Phong cách... Gần đây nhất, Thúy Hằng xuất sắc đăng quang ngôi vị Á khôi 2 trong cuộc thi Hoa khôi Thanh Lịch Hà Nội 2025.

Song song với học tập, Thúy Hằng còn tích cực tham gia nhiều lĩnh vực như người mẫu ảnh, MC, truyền thông, marketing và tổ chức sự kiện. Mỹ nhân 10x không chỉ được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, tính cách thân thiện mà còn ở tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh, Thúy Hằng cho biết: “Mình lựa chọn tà áo dài truyền thống, lá cờ Tổ quốc và hoa sen - loài hoa biểu tượng của phụ nữ Việt Nam. Qua bộ ảnh này, mình muốn gửi gắm thông điệp về vẻ đẹp bình dị mà thanh tao của phụ nữ Việt, đồng thời tri ân lịch sử, hướng về cội nguồn và thể hiện tinh thần tự hào dân tộc của thế hệ trẻ trước thềm Quốc khánh 2/9”.

Trước đó không lâu, Thúy Hằng cũng gây sốt với bộ ảnh lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ”. Trong đó, người đẹp hóa thân thành nữ thanh niên xung phong xinh đẹp và gan dạ, luôn giữ vững tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Bộ ảnh cũng nhận về nhiều sự quan tâm, bình luận ủng hộ từ công chúng.

Trong dịp 2/9 năm nay, Thúy Hằng cũng hòa chung không khí vui tươi, hứng khởi của cả nước khi ghé thăm Lăng Bác, đi xem diễu binh, diễu hành… Bên cạnh đó, người đẹp còn chung tay tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường để kỳ nghỉ lễ thêm đặc biệt và trọn vẹn.

Với hình ảnh mới nhất này, Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 mong muốn truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ về cách giữ gìn, phát huy vẻ đẹp truyền thống trong những sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc.