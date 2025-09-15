Nữ shipper tố bị vợ chồng chủ nhà đánh nhập viện: Nguồn cơn từ bộ quần áo 900.000 đồng

Công an xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ xô xát xảy ra giữa một nữ nhân viên giao hàng và khách vào tối 13/9 tại đường Lý Thường Kiệt, xã Ea Súp khiến nữ nhân viên bị thương tích, theo thông tin trên báo Dân Trí.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước thông tin nữ shipper bị hành hung, kèm hình ảnh bị thương tích nặng trên gương mặt. Dư luận bày tỏ sự bất bình và mong sự việc sớm được cơ quan chức năng làm sáng tỏ. "Nhìn mặt chị mà thương quá, có chuyện gì bình tĩnh xử lý, sao lại đánh người ta như vậy? Bao vụ đánh người rồi sẽ phải trả giá đắt", cư dân mạng bình luận. Được biết, nạn nhân trong vụ việc là chị T.L.T.H. (28 tuổi, làm nhân viên giao hàng).

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết thêm, theo trình bày của chị H., chiều ngày 13/9, chị có giao một đơn hàng là quần áo, trị giá 900.000 đồng cho khách hàng. Một nam thanh niên nhận hàng đã kiểm tra và nói rằng mẹ sẽ chuyển khoản sau.

Chị H. tin tưởng giao hàng, chờ thanh toán do có quen biết với gia đình khách. Đến 18 giờ 10 phút cùng ngày, chị H. vẫn chưa nhận được tiền, gọi điện lại thì khách báo bận, sẽ chuyển khoản sau.

Vụ xô xát khiến chị H. bị thương tích, chảy nhiều máu. (Ảnh: Người Lao Động)

Đến 20 giờ 20 phút ngày 13/9, công ty yêu cầu chị H. phải thanh toán tiền của đơn hàng trên do đơn hàng chốt trong ngày và khách đã xác nhận với cửa hàng việc nhận hàng. Lúc này, nữ shipper gọi điện cho mẹ của nam thanh niên để “xin” tiền hàng thì người này lại nói không nhận hàng nữa, sẽ trả lại hàng do quần áo bị chật.

Chị H. trình bày với khách rằng người giao hàng chỉ là trung gian và khách đã nhận hàng, kiểm tra hàng, giờ lại đòi trả lại thì sẽ rất khó cho shipper. Sau đó, chị đến nhà khách trao đổi thêm.

Theo chị H., khi chị cùng chồng đến nơi thì bị vợ chồng chủ nhà chửi bới, xông vào hành hung. Chồng chị H. bị chủ nhà lôi vào bên trong, thấy vậy, chị cũng chạy lại giằng co, vô tình túm trúng dây chuyền của ông chủ nhà nên bị người này liền xô chị ra và hô hoán: “Cướp”.

Không chỉ thế, con trai chủ nhà còn cầm dao ra dọa chém vợ chồng chị H. Vụ xô xát đã khiến chị H. bị thương tích ở vùng đầu và bụng, chảy nhiều máu. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Chị H. được chẩn đoán chấn thương đầu và phần mềm và hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh. Sự việc cũng đã được nạn nhân trình báo lên tổng công ty. Nữ shipper mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

Một lãnh đạo UBND xã Ea Súp cũng xác nhận công an xã đang làm rõ vụ xô xát giữa người giao hàng và khách hàng xảy ra trên địa bàn.