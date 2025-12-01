Nữ sale BĐS lên tiếng khi bị nhầm là nữ chính trong clip “bãi đất trống”

Cách đây vài ngày, trên MXH lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 2 chiếc ô tô ở bãi đất trống chưa rõ địa chỉ cụ thể. Trong video, một người đàn ông lái xe ô tô màu đen, bước xuống xe từ ghế lái và lên ghế sau ngồi. Ngay sau đó, một người phụ nữ từ chiếc xe ô tô màu trắng bước ra, lên vị trí ghế sau của xe màu đen.

Ngay sau đó, đoạn clip được chia sẻ với những chú thích ẩn ý không đứng đắn, thắc mắc về mối quan hệ của 2 người này. Không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn tìm kiếm thông tin của 2 nhân vật.

Dù vẫn chưa rõ chủ nhân 2 chiếc ô tô đó là ai, có mối quan hệ gì nhưng netizen đã tìm đến tài khoản TikTok của một nữ sale BĐS tên Đào Thị Hòa (có hơn 293k người theo dõi) và dùng nhiều lời lẽ không tích cực với người này. Lượng lượt xem các video của Hòa cũng tăng vọt, lên đến hàng triệu lượt xem.

Lý do chính dẫn đến sự việc này là vào ngày 22/9, Đào Thị Hòa đăng một clip check-in ở khu vực đất đai trống trải, có điểm tương đồng với bối cảnh trong clip nhạy cảm nói trên. Trong clip của mình, Hòa cũng đứng cạnh một chiếc xe màu trắng và có trang phục na ná người phụ nữ kia.

Ở thời điểm hiện tại, clip cũ này của Hòa cũng được cư dân mạng đào lại, để lại bình luận trái chiều.

Khoảnh khắc khiến Đào Thị Hòa bị nhầm là người ở bãi đất trống

Bình luận từ cư dân mạng phía dưới clip

Ngày 29/11 vừa qua, Đào Thị Hòa đã chính thức lên tiếng về sự việc. Cô khẳng định mình không phải người phụ nữ trong clip nhạy cảm nói trên. Bình thường khi đi làm, Hòa đều được chồng chở vì cô không biết lái xe.

“Mình là Hòa, mình 31 tuổi. Mình nổi lên từ hôm qua đến nay, sau vụ 2 xe ô tô ở bãi đất trống ấy mọi người. Mình được một kênh nào đấy bảo là sale dẫn khách hàng vào đấy để chốt cọc, được rất nhiều quan tâm, tag tên và nói đó là Đào Thị Hòa.

Mình xin nhắc lại không phải là mình nhé mọi người. Mình không đi làm một mình, không gọi điện chốt đơn, không lái xe và mọi công việc đều do chồng quản lý. Mình chỉ xin nói vậy thôi, cảm ơn mọi người rất nhiều” - Đào Thị Hòa nói.

Đào Thị Hòa trong clip lên tiếng

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên, những thông tin chưa được kiểm chứng về người khác lại được chia sẻ rầm rộ, gây hiểu lầm và ảnh hưởng như vậy trên MXH. Cách đây không lâu, một cô gái tên Kiều Trang bị nhầm là người yêu cũ doanh nhân Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Hà cũng phải lên tiếng làm rõ sự việc.

Việc tin giả, tin sai sự thật lan truyền nhanh chóng trên MXH không chỉ gây hoang mang, lo lắng trong bộ phận những người chưa tìm hiểu rõ sự việc, có nguy cơ gây xói mòn niềm tin, những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp và có nguy cơ dẫn dụ tới hành vi vi phạm pháp luật.

Vì vậy mỗi người dùng MXH cần phải tỉnh táo, kiểm chứng nguồn gốc của bất kỳ thông tin nào trước khi tiếp nhận và chia sẻ, đặc biệt là những thông tin có tính chất giật gân, tiêu cực hoặc liên quan đến các vấn đề nhạy cảm.