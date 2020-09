Nữ quái thuê côn đồ dùng súng, bắt giữ con nợ để đòi tiền

Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, Ban Quản lý đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Yên Bái; Công an các huyện Cẩm Khê, Tam Nông (Phú Thọ); Công an huyện Sóc Sơn, Đông Anh (Hà Nội) vừa giải cứu một vụ giữ người trái pháp luật, xảy ra tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.



Trước đó, khoảng 14h30’ ngày 11-9, Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) tiếp nhận đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1976, trú tại thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Trong đơn, chị Oanh tố cáo vào khoảng 12h30’ ngày 11-9, chồng chị là anh Nguyễn Đức Vụ (SN 1975, trú tại địa chỉ trên) đang ở nhà cùng con gái thì bất ngờ có một nhóm đối tượng gồm 3 người đến nhà đánh đập, gây thương tích. Sau đó, các đối tượng dùng súng dí vào đầu, đe dọa, ép anh Vụ ép lên xe ô tô ròi đưa đi đâu không rõ.

Nhận thấy vụ việc trên có tính chất phức tạp, các đối tượng có sử dụng súng và các hung khí, tính chất côn đồ hung hãn, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bị hại nên Công an huyện Văn Yên đã có Công văn số 18/BC-CAH ngày 11-9 gửi Cục Cảnh sát Hình sự đề nghị hỗ trợ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự, một tổ công tác đã gấp rút lên đường. Việc điều tra gặp không ít khó khăn do vào thời điểm xảy ra vụ án, trong gia đình chỉ có một cháu nhỏ, không cung cấp được thông tin cho cơ quan Công an.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Văn Yên đã tiến hành rà soát theo hướng bỏ chạy của các đối tượng nghi vấn. Quá trình rà soát, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Văn Yên đã phát hiện hướng bỏ chạy của đối tượng nghi vấn.

Từ đó, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông; các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Ban Quản lý đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái; Công an các huyện Cẩm Khê, Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; Công an huyện Sóc Sơn, Đông Anh, TP Hà Nội áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và truy xét nóng nhóm đối tượng trên.

Các đối tượng trong vụ án.

Quá trình rà soát đến khoảng 10h ngày 12-9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ đã xác định 4 đối tượng đã bắt giữ anh Vụ, gồm: Bùi Thị Huệ (SN 1983, trú tại xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái); Lê Duy Anh (SN 1993, trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội); Nguyễn Công Hiệu (SN 1992, trú tại xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) và Vũ Văn Sơn (SN 1992, trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đang giữ tại phòng 602, nhà nghỉ 68 thuộc Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Văn Yên đã chia làm nhiều mũi, khống chế, bắt giữ các đối tượng và giải cứu an toàn cho nạn nhân.

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định: Năm 2017, đối tượng Bùi Thị Huệ đã cho anh Vụ vay nặng lãi số tiền 200 triệu đồng. Anh Vũ đã trả tiền gốc, tuy nhiên số tiền lãi tính đến nay tổng là khoảng 700 triệu đồng, anh Vụ chưa có khả năng hoàn trả cho Huệ. Vì thế, vào hồi 12h00 ngày 11-9, Huệ đã thuê Lê Duy Anh, Nguyễn Công Hiệu, Vũ Văn Sơn đi xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10, BKS: 19A-294.44 đến nhà anh Vụ để đòi nợ nhưng không được.

Sau đó, Huệ đã chỉ đạo các đối tượng sử dụng 1 khẩu súng dạng côn xoay, dao, gậy đánh anh Vụ bị thương, sau đó dùng súng dí vào đầu anh Vụ ép lên xe ô tô và đi qua nút giao IC14, chạy trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hướng về Hà Nội.

Sau đó, các đối tượng đưa anh Vụ đến Phòng 602, nhà nghỉ 68 thuộc Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh giam giữ. Trên đường đi và tại nhà nghỉ 68, các đối tượng liên tiếp đánh đập anh Vụ và ép buộc anh Vụ phải liên lạc với người thân mang số tiền 40 triệu đồng cho bọn chúng thì mới được thả về. Hồi 10h ngày 12-9, Cục cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị có liên quan bắt giữ các đối tượng và giải cứu an toàn anh Nguyễn Đức Vụ.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10, BKS: 19A294.44; 1 khẩu súng dạng côn xoay (chưa xác định chủng loại), 1 bộ dụng cụ kèm theo 1 gói ma túy dạng đá để tổ chức sử dụng.

Đến nay các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 12-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng trên về hành vi giữ người trái pháp luật; đồng thời tiến hành các biện pháp tố tụng tiếp theo để điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan.