Ngày 30/1, theo Công an tỉnh Bắc Ninh, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tế Nguyễn Thị Mai (SN 1986, trú phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh).

Nguyễn Thị Mai là đối tượng truy nã “Đặc biệt nguy hiểm ” về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Sau thời gian dài lẩn trốn, Mai đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực cửa khẩu.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang di lý đối tượng Nguyễn Thị Mai về Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Thị Mai bị bắt giữ tại khu vực cửa khẩu. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vận động thành công đối tượng truy nã Hoàng Văn Tuấn (SN 2003, trú phường Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng) ra đầu thú. Tuấn là đối tượng truy nã “ Nguy hiểm ” về tội gây rối trật tự công cộng theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm; khi phát hiện thông tin về các đối tượng truy nã, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ. Đồng thời, lực lượng Công an đề nghị thân nhân, gia đình các đối tượng truy nã đang lẩn trốn vận động ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.