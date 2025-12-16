Nữ phụ phim Mưa Đỏ "mất tích" suốt mấy tháng, bất ngờ tái xuất MXH, hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 27

Đào Lê Phương Hoa (còn được biết đến với tên gọi Hoa Hanassi) là một trong những TikToker nổi bật nhất Việt Nam hiện nay. Sinh năm 1998 tại Hà Nội, cô thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với những video nhảy điệu nghệ, phong cách thời trang ấn tượng và khả năng tạo trend cực nhanh trên nền tảng TikTok, với lượng người theo dõi lên đến hơn 17 triệu người ở thời điểm hiện tại. Phương Hoa còn được ví như "vợ quốc dân" hay mối tình đầu trong lòng nhiều chàng trai vì vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách tươi tắn và phong cách dễ mến.

Không chỉ dừng lại ở việc "bắt trend" trên TikTok, cô còn mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong bộ phim Mưa Đỏ - một trong những tác phẩm điện ảnh Việt đạt doanh thu kỷ lục.

Phương Hoa xuất hiện trong một cảnh quay trong phim "Mưa Đỏ".

Vào đầu năm 2025, Phương Hoa gây bất ngờ chính thức "theo chồng về dinh" trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Dù cô không tiết lộ danh tính chồng, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cặp đôi rất hạnh phúc và được nhiều người yêu mến vì vẻ đẹp đôi và sự tình tứ.

Và mới đây tháng 12/2025, Đào Lê Phương Hoa tiếp tục chia sẻ tin vui trên trang cá nhân của mình bằng những hình ảnh đầu tiên trên hành trình trở thành mẹ bỉm sữa. Có thể thấy vừa sinh con xong nhưng hot TikToker vẫn vô cùng xinh xắn, ngọt ngào, không hổ danh là cô "vợ quốc dân 17 triệu fan".

Suốt hành trình mang thai, cô gần như giữ kín đời sống riêng tư, chỉ thỉnh thoảng hé lộ vài khoảnh khắc hiếm hoi trên mạng xã hội. Chính vì vậy, thông tin nữ phụ Mưa Đỏ đã hạ sinh con đầu lòng khiến đông đảo khán giả và cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ, thậm chí vỡ òa vì không ai hay biết cô đã âm thầm bước vào hành trình làm mẹ.

Ngay khi bước vào giai đoạn những tháng cuối thai kỳ, Phương Thoa vẫn gây ấn tượng với vóc dáng rất cân đối gọn gàng cùng nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào.