HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ phụ phim Mưa Đỏ "mất tích" suốt mấy tháng, bất ngờ tái xuất MXH, hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 27

Tiểu Mai |

Có thể thấy vừa sinh con xong nhưng nhan sắc của cô vẫn vô cùng xinh xắn, ngọt ngào, không hổ danh là "vợ quốc dân 17 triệu fan".

Đào Lê Phương Hoa (còn được biết đến với tên gọi Hoa Hanassi) là một trong những TikToker nổi bật nhất Việt Nam hiện nay. Sinh năm 1998 tại Hà Nội, cô thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với những video nhảy điệu nghệ, phong cách thời trang ấn tượng và khả năng tạo trend cực nhanh trên nền tảng TikTok, với lượng người theo dõi lên đến hơn 17 triệu người ở thời điểm hiện tại. Phương Hoa còn được ví như "vợ quốc dân" hay mối tình đầu trong lòng nhiều chàng trai vì vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách tươi tắn và phong cách dễ mến.

Nữ phụ phim Mưa Đỏ "mất tích" suốt mấy tháng, bất ngờ tái xuất MXH, hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 27 - Ảnh 1.
Nữ phụ phim Mưa Đỏ "mất tích" suốt mấy tháng, bất ngờ tái xuất MXH, hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 27 - Ảnh 2.

Không chỉ dừng lại ở việc "bắt trend" trên TikTok, cô còn mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong bộ phim Mưa Đỏ - một trong những tác phẩm điện ảnh Việt đạt doanh thu kỷ lục.

Nữ phụ phim Mưa Đỏ "mất tích" suốt mấy tháng, bất ngờ tái xuất MXH, hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 27 - Ảnh 3.

Phương Hoa xuất hiện trong một cảnh quay trong phim "Mưa Đỏ".

Vào đầu năm 2025, Phương Hoa gây bất ngờ chính thức "theo chồng về dinh" trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Dù cô không tiết lộ danh tính chồng, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cặp đôi rất hạnh phúc và được nhiều người yêu mến vì vẻ đẹp đôi và sự tình tứ.

Nữ phụ phim Mưa Đỏ "mất tích" suốt mấy tháng, bất ngờ tái xuất MXH, hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 27 - Ảnh 4.
Nữ phụ phim Mưa Đỏ "mất tích" suốt mấy tháng, bất ngờ tái xuất MXH, hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 27 - Ảnh 5.

Và mới đây tháng 12/2025, Đào Lê Phương Hoa tiếp tục chia sẻ tin vui trên trang cá nhân của mình bằng những hình ảnh đầu tiên trên hành trình trở thành mẹ bỉm sữa. Có thể thấy vừa sinh con xong nhưng hot TikToker vẫn vô cùng xinh xắn, ngọt ngào, không hổ danh là cô "vợ quốc dân 17 triệu fan".

Nữ phụ phim Mưa Đỏ "mất tích" suốt mấy tháng, bất ngờ tái xuất MXH, hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 27 - Ảnh 6.
Nữ phụ phim Mưa Đỏ "mất tích" suốt mấy tháng, bất ngờ tái xuất MXH, hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 27 - Ảnh 7.

Suốt hành trình mang thai, cô gần như giữ kín đời sống riêng tư, chỉ thỉnh thoảng hé lộ vài khoảnh khắc hiếm hoi trên mạng xã hội. Chính vì vậy, thông tin nữ phụ Mưa Đỏ đã hạ sinh con đầu lòng khiến đông đảo khán giả và cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ, thậm chí vỡ òa vì không ai hay biết cô đã âm thầm bước vào hành trình làm mẹ.

Nữ phụ phim Mưa Đỏ "mất tích" suốt mấy tháng, bất ngờ tái xuất MXH, hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 27 - Ảnh 8.

Nữ phụ phim Mưa Đỏ "mất tích" suốt mấy tháng, bất ngờ tái xuất MXH, hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 27 - Ảnh 9.
Nữ phụ phim Mưa Đỏ "mất tích" suốt mấy tháng, bất ngờ tái xuất MXH, hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 27 - Ảnh 10.

Ngay khi bước vào giai đoạn những tháng cuối thai kỳ, Phương Thoa vẫn gây ấn tượng với vóc dáng rất cân đối gọn gàng cùng nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào.

Nữ phụ phim Mưa Đỏ "mất tích" suốt mấy tháng, bất ngờ tái xuất MXH, hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 27 - Ảnh 11.

Rất nhiều người xuýt xoa trước nhan sắc xinh xắnn gọt ngào của mẹ bỉm sau sinh.

Khống chế nhân viên trạm y tế, bắt chuyển 500 nghìn vào tài khoản chỉ định, dọa báo CA sẽ khó yên thân

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại