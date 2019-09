Nữ phụ bếp bị tạt axit mù mắt: Gã đàn ông 50 tuổi bỏ 10 triệu đồng thuê người trả thù

Ngày 1/9, Công an tỉnh Hòa Bình đang tạm giữ Nguyễn Trọng Lộc (50 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Cảnh (31 tuổi, quê Bình Phước). 2 nghi phạm đã được Công an huyện Cao Phong phối hợp với Công an Hòa Bình di lý vào chiều ngày 31/8.

2 đối tượng bị điều tra vụ tạt axit chị Bùi Thị Nh. (37 tuổi, phụ bếp tại Trạm dừng chân Như Ngọc 358, huyện Cao Phong).

Theo thông tin trên Zing.vn, Lộc có tình cảm với chị Bùi Thị Nh. Tuy nhiên, do có mâu thuẫn với bạn gái nên Lộc đã thuê Cảnh tạt axit nạn nhân với giá 10 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, Lộc mua axit rồi chờ Cảnh đi máy bay từ Bình Phước ra Hà Nội. Ngày 18/8, Cảnh lên Hòa Bình gặp Lộc để xem hình ảnh nhận diện chị Nh.

Tối cùng ngày, Lộc chở Cảnh đến trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358, huyện Cao Phong. Khoảng 21h cùng ngày, Lộc đứng ngoài canh còn Cảnh mang cốc sứ đựng axit đi bộ đến gian bếp rồi tạt vào vùng mặt chị Nh.

Sau khi gây án, 2 người đàn ông bỏ chạy ra hướng Quốc lộ 6, cởi bỏ lại chiếc áo phông màu xanh đen lại hiện trường, trên áo có nhiều vết rách phần thân áo phía trước.

Nghi phạm Nguyễn Văn Cảnh (Ảnh: CAND)

Về phía nạn nhân, sau đó được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện mắt Trung ương. Thương tích ban đầu xác định chị Nh. bị hỏng mắt trái, mắt phải giảm thị lực 20/400 và bỏng nặng vùng mặt (thương tích 68%).



Cơ quan Công an xác định Nguyễn Trọng Lộc và Nguyễn Văn Cảnh là đối tượng gây án, trong đó Lộc chủ mưu và Nguyễn Văn Cảnh là người trực tiếp thực hiện hành vi tạt axit vào chị Nh.

Ngày 27/8, cơ quan điều tra triệu tập đối tượng Nguyễn Trọng Lộc lên để lấ lời khai, đấu tranh làm rõ. Tại đây, Lộc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Đối tượng được thuê để tạt axit là Nguyễn Văn Cảnh đã bỏ trốn.

Công an đã ra quyết định truy nã, đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Cao Phong truy bắt đối được Nguyễn Văn Cảnh vào ngày 31/8 và dẫn giải về Công an tỉnh Hòa Bình để tiếp tục làm rõ.

Trước đó, khoảng 21h ngày 18/8, trong lúc đang làm việc, một nữ phụ bếp bị thanh niên lạ mặt đi vào tiếp cận và tạt axit vào mặt gây bỏng nặng.

Ngày 27/8, Công an tỉnh Hòa Bình bắt khẩn cấp kẻ chủ mưu Nguyễn Trọng Lộc. Đến ngày 30/8, Cảnh gọi điện thoại cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hòa Bình xin đầu thú.

